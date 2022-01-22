Стала известна причина ДТП со Шварценеггером

Лос-Анджелес, 22 января. Причиной аварии, которую устроил киноактер и продюсер Арнольд Шварценеггер, стало нарушение правил дорожного движения.

Шварценеггер стал виновником аварии в одном из районов Лос-Анджелеса. CBS Los Angeles сообщает, что, по предварительным данным, ДТП произошло из-за проезда 74-летнего актера на красный свет.

Исполнитель роли Терминатора врезался на внедорожнике в автомобиль Toyota Prius, который совершал разворот. Во время происшествия пострадала женщина. Ее госпитализировали с кровотечением. Также были повреждены еще два транспортных средства, которые стояли на светофоре.

Сообщается, что актер находится в трезвом состоянии и во время аварии не пострадал. Также он был крайне обеспокоен произошедшим и теперь намерен лично посетить пострадавшую женщину в больнице.

По словам очевидцев, столкновение произошло с такой силой, что во внедорожнике сработали подушки безопасности. Машина Шварценеггера заехала на крышу легкового автомобиля, передает телеканал «360».

Ранее Шварценеггер и американская журналистка Мария Шрайвер официально оформили развод. В 2011 году они объявили, что расстались и начали жить раздельно.