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Политсоветник Маркелов: Меркель не нужны «вшивые» 100 тыс. долларов на посту советника в ООН
Политика
Политсоветник Маркелов: Меркель не нужны «вшивые» 100 тыс. долларов на посту советника в ООН
wikipedia.org  /  Пресс-служба Президента России

ООН попыталась спекулировать на политическом весе экс-канцлера Германии. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.

Как стало известно, Ангела Меркель отказалась от предложения занять пост советника в ООН.

«Меркель достаточно глубоко понимает мировую политику, все процессы в ООН, Евросоюзе. Она понимает, что тот, кто работает в ООН, — сбитый летчик с точки зрения мирового влияния. Эта структура постоянно подстраивается, политизируется, переворачивается», — заявил эксперт.

Сергей Маркелов также отметил, что подобное предложение можно расценивать как попытку ООН укрепить свои позиции за счет авторитета Ангелы Меркель в то время, как она сама в этом не заинтересована.

«Она больше заинтересована Евросоюзом. Больше любит его, чем весь остальной мир, в котором ООН нужно будет решать множество вопросов: от Олимпиад до Китая, Японии, Австралии. Они ей по большому счету безразличны. Она может сохранить свои статус и репутацию, даже находясь в отставке. Любой шаг Германии или Евросоюза осуществляется через хотя бы маленький контакт с фильтром под названием «Ангела Меркель», — пояснил собеседник ФАН.

Ангеле Меркель не нужны «вшивые» $ 100 000 на посту советника в ООН: политсоветник Маркелов
un.org / Steven Bornholtz / UN Photo

В завершение он добавил, что и зарплата на предложенном посту вряд ли способна хоть как-то заинтересовать экс-канцлера Германии.

«У нее очень много денег. У Меркель как у канцлера, которая отработала 20 лет, с деньгами нет проблем от слова совсем. «Вшивые» 100 тысяч долларов, которые можно получать на посту советника, для нее вообще не мотивация», — подытожил политический советник.

Ранее Сергей Маркелов в беседе с ФАН высказал мнение, что ЕС устал собирать по миру бедноту. Он поприветствовал сюжет на немецком телевидении о том, что ни одна страна-участник НАТО не хочет видеть Украину в Альянсе.

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