Средняя стоимость древесных пеллет в Германии растет вслед за газом

Брюссель, 22 января. Цены древесных пеллет в Германии за январь 2022 года выросли на 54% по сравнению с январем прошлого года — до 366,6 евро за тонну, передает «Коммерсантъ».

Пеллеты (спрессованные гранулы из отходов производства) дорожают с такой скоростью впервые в истории. Хотя и в 2021 году цены росли рекордными темпами. Данный продукт традиционно связан с европейским рынком, поскольку на него приходится более половины глобальных объемов.

Причиной такой динамики стали несколько факторов. Среди них — беспрецедентное подорожание природного газа. Энергетические компании на фоне дефицита начали заменять традиционное топливо на пеллеты, что спровоцировало рост спроса.

Подземные хранилища газа в ЕС, тем временем, опустились до рекордной отметки, следует из данных Gas Infrastructure Europe. Резервуары опустели более чем на 50% впервые за десять лет.

О планах «Газпрома» добиться дополнительных выплат от польской компании PGNiG через суд ранее рассказал телеканал «Санкт-Петербург».