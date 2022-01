«Исламское государство» показало, как готовит из детей боевиков в Нигерии

Федеральное агентство новостей негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Сведения об истории, воззрениях, целях и действиях террористических организаций приводятся исключительно в информационных целях и не являются пропагандой. «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ3, ISWAP) и «Боко Харам»1 — террористические группировки, деятельность которых запрещена на территории России.

Данный текст не пропагандирует культ насилия и жестокости, носит исключительно информационный характер. Все описания насильственной смерти и издевательств над людьми являются вынужденной мерой, чтобы дать читателю наиболее полное представление о криминальной и античеловеческой деятельности террористов.

Боевики, к огромному сожалению, продолжают использовать детей для ведения своей преступной и бесчеловечной деятельности. Не является исключением и многострадальный регион Западной Африки. Новое видео, выпущенное местным филиалом группировки «Исламское государство», обещает Нигерии и соседним с ней государствам самые безрадостные перспективы.

18 января в Сети появился 27-минутный видеоролик, изготовленный пропагандистским отделением вилаята ИГ «Западная Африка» (ISWAP, запрещена в РФ) под названием «Поколение возможностей». В нем демонстрируется систематизированная идеологическая обработка и обучение детей, которым террористы уготовили незавидную судьбу боевиков своей организации.

Новое видео не похоже на предыдущую пропаганду ISWAP, например, ролик «Творцы эпических сражений», выпущенный в 2021 году, который показывал атаки и арсенал группировки. «Поколение возможностей» — по часам описывает один день из жизни так называемых «Детенышей Халифата» (Ashbal al-Khilafah), которые проходят подготовку на северо-востоке Нигерии.

Видео открывается стихом из Корана (24:55) — сура «Ан-Нур» 55-й аят (смысловой перевод Эльмира Кулиева):

После этого следует 50-секундное вступление (1:07–1:57), анонсирующее дальнейшее содержание видео — монтажная нарезка сцен из тренировочного лагеря, в том числе показывающая занятия с оружием, имитацию нападения на цель, а также взятие военнопленных. На последнем кадре запечатлены подростки, присягающие на верность лидеру «Исламского государства» Абу Ибрагиму аль-Хашими аль-Курейши. Даже 50 секунд более чем достаточно, чтобы убедить зрителей в том, что эти дети уже обладают высокими воинскими навыками, что особенно огорчает, учитывая их юный возраст.

День «Детенышей Халифата» начинается в 3.30 утра, о чем говорит титр в правом нижнем углу экрана. Нам показывают, как один из мальчиков моет ноги, а после этого — как группа детей, одетых в желтую форму, совершает Фаджр — предрассветную молитву в исламе.

Эксперт Томаш Ролбьецки, занимающийся исследованиями террористических групп на северо-востоке Нигерии и в районе озера Чад, подмечает, что ни на одном из кадров в мечети лица детей не видны. Даже когда они совершают поклон во время намаза (Руку), и можно на секунду увидеть лицо, фигуры размыты, и камера быстро отъезжает от них.

После этого следуют кадры, на которых дети читают Коран, и один из мальчиков говорит прямо в камеру. Он объясняет, что то место, где они все находятся, называется Институт «Детенышей Халифата», где дети тренируются «духовно и физически», постигают исламские науки, а также биографию пророка Мухаммеда.

Их учат, как разбирать и применять оружие, которое они будут использовать «для борьбы с неверием (куфром) всеми доступными способами». Мальчик, который это говорит, не выглядит старше 12–14 лет.

Следующая сцена в 7:00 утра показывает, как мальчики завтракают, убирая за собой после приема пищи. Эти кадры подтверждают высокий уровень дисциплины. Томаш Рольбецки также обращает внимание на единообразие формы и обуви — сандалий неизвестной модели, что говорит о полной работоспособности сетей снабжения террористов западноафриканского ИГ.

В 8:00 у «Детенышей Халифата» начинается школа, с уроками шариата, акыды и арабского языка.

На уроках шариата «ученики» отдают свои бумаги учителю в маске. Затем показано, как он обучает их акыде. На этом занятии учитель задал мальчикам вопрос, но ответом, несомненно, был голос за кадром, добавленный позже. Вероятно, это связано с тем, что исходный ответ не был записан достаточно четко, чтобы его можно было использовать в окончательной версии видео.

Наконец, хотя его лицо было скрыто при постобработке, урок арабского языка ведет человек без маски. Интересно, что во время этого занятия на доске можно увидеть дату по хиджре в правом верхнем углу доски: 10 Мухаррам 1443 года, что соответствует 18 августа 2021 года по григорианскому календарю. Это означает, что ISWAP потребовалось ровно пять месяцев от записи большинства, если не всех частей видео до окончательного выпуска «Поколения возможностей».

Затем мужчина начинает свою речь перед камерой. Он утверждает, что «много лет назад» ISWAP запустила программу обучения детей посредством исламского воспитания и тренировочных лагерей. Те, кто был отобран «Департаментом образования», получали уроки по различным предметам. Он также провозглашает, что те, кто примет участие в программе (имеется в виду «Детеныши Халифата»), в будущем «искоренят язычество», насажденное «преступными тиранами» («тагутами»).

В 13:00 у мальчиков еще один прием пищи: рис и курица. За этим следует крайне интересная сцена — мальчики в специальной комнате смотрят один из старых видеоматериалов «Исламского государства». В частности, это было видео под названием «INSIDE #7», опубликованное медиацентром ИГИЛ «Аль-Хайат» (al-Hayat Media Foundation) в феврале 2018 года.

На тот момент «Исламское государство» в Сирии уже было разгромлено, и уцелевшие силы ИГ контролировали лишь маленький кусок земли длиною 50 километров, получивший название «Хаджинский карман». В него входил ряд небольших населенных пунктов на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор.

Тогда впервые за все время существования террористической организации Абу Бакра аль-Багдади в боях стали участвовать женщины. Этот эпизод, запечатленный медиацентром «Аль-Хайат», показывают детям в «школе джихада».

Выбор кадров неслучаен. Во-первых, подчеркивается глобальность «Исламского государства», филиалы которого, к сожалению, до сих пор действуют в разных частях мира. Во-вторых, во времена «Хаджинского кармана» и разгрома ИГ, пропагандисты МТО начали чаще обращаться к тезису о том, что их борьба идет не за территории, а за «установление шариата».

В следующем эпизоде пропагандисты ISWAP показывают человека в маске, который описывает повседневную жизнь лагеря, часть которой была показана в предыдущих видео.

Мальчиков будят до рассвета, после чего они готовятся к утренней молитве, затем около двух часов читают предрассветную молитву Фаджр и Коран. После чтения они едят, час тренируются, потом идут в школу, которая заканчивается в полдень. После обеда и полуденной молитвы Зухр у них есть свободное время (примерно около трех с половиной часов), заканчивающееся послеполуденной молитвой Аср. Они посещают военные занятия, которые длятся несколько часов, и готовятся к вечерней молитве Магриб. Позже они снова читают Коран, а после ночной молитвы Иша они идут спать.

Следующая сцена показывает мальчиков во время тренировки по «боевой подготовке» (11:00). Она включает в себя несколько очень интересных кадров, часть которых была снята с беспилотника. 24 подростка в шести рядах выполняют различные упражнения, в том числе отжимания и скручивания. Затем они используют разные тренажеры, а также ползают в туннеле из колючей проволоки или применяют веревочную сетку для лазания. Это обучение определенно больше подходит для взрослых, а не для детей, которым, возможно, нет даже и десяти лет. С другой стороны, это показывает, что ISWAP считает, что к ним следует относиться почти так же, как к взрослым.

Вторая часть тренировки включает в себя обучение обращению с оружием. Сцена выглядит как хорошо поставленное шоу. На этих кадрах можно увидеть разные модификации автомата Калашникова, включая польские (Kbk AKMS), болгарские (AR-M1F) и китайские (Type 56) копии.

