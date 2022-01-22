«Исламское государство» показало, как готовит из детей боевиков в Нигерии

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Боевики, к огромному сожалению, продолжают использовать детей для ведения своей преступной и бесчеловечной деятельности. Не является исключением и многострадальный регион Западной Африки. Новое видео, выпущенное местным филиалом группировки «Исламское государство», обещает Нигерии и соседним с ней государствам самые безрадостные перспективы.

Дети-террористы

18 января в Сети появился 27-минутный видеоролик, изготовленный пропагандистским отделением вилаята ИГ «Западная Африка» (ISWAP, запрещена в РФ) под названием «Поколение возможностей». В нем демонстрируется систематизированная идеологическая обработка и обучение детей, которым террористы уготовили незавидную судьбу боевиков своей организации.

Новое видео не похоже на предыдущую пропаганду ISWAP, например, ролик «Творцы эпических сражений», выпущенный в 2021 году, который показывал атаки и арсенал группировки. «Поколение возможностей» — по часам описывает один день из жизни так называемых «Детенышей Халифата» (Ashbal al-Khilafah), которые проходят подготовку на северо-востоке Нигерии.

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Вступление

Видео открывается стихом из Корана (24:55) — сура «Ан-Нур» 55-й аят (смысловой перевод Эльмира Кулиева):

«Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую Он одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Они поклоняются Мне и не приобщают сотоварищей ко Мне. Те же, которые после этого откажутся уверовать, являются нечестивцами».

После этого следует 50-секундное вступление (1:07–1:57), анонсирующее дальнейшее содержание видео — монтажная нарезка сцен из тренировочного лагеря, в том числе показывающая занятия с оружием, имитацию нападения на цель, а также взятие военнопленных. На последнем кадре запечатлены подростки, присягающие на верность лидеру «Исламского государства» Абу Ибрагиму аль-Хашими аль-Курейши. Даже 50 секунд более чем достаточно, чтобы убедить зрителей в том, что эти дети уже обладают высокими воинскими навыками, что особенно огорчает, учитывая их юный возраст.

Институт «Детенышей Халифата»

День «Детенышей Халифата» начинается в 3.30 утра, о чем говорит титр в правом нижнем углу экрана. Нам показывают, как один из мальчиков моет ноги, а после этого — как группа детей, одетых в желтую форму, совершает Фаджр — предрассветную молитву в исламе.

Эксперт Томаш Ролбьецки, занимающийся исследованиями террористических групп на северо-востоке Нигерии и в районе озера Чад, подмечает, что ни на одном из кадров в мечети лица детей не видны. Даже когда они совершают поклон во время намаза (Руку), и можно на секунду увидеть лицо, фигуры размыты, и камера быстро отъезжает от них.

«Неизвестно, происходили ли мальчики из семей боевиков ISWAP, были ли они отправлены из своих деревень в знак доброго жеста по отношению к ISWAP или были похищены, подвергнуты промыванию мозгов и отправлены в лагерь, чтобы позже умереть в бою», — пишет в своем разборе аналитик.

После этого следуют кадры, на которых дети читают Коран, и один из мальчиков говорит прямо в камеру. Он объясняет, что то место, где они все находятся, называется Институт «Детенышей Халифата», где дети тренируются «духовно и физически», постигают исламские науки, а также биографию пророка Мухаммеда.

Их учат, как разбирать и применять оружие, которое они будут использовать «для борьбы с неверием (куфром) всеми доступными способами». Мальчик, который это говорит, не выглядит старше 12–14 лет.

Следующая сцена в 7:00 утра показывает, как мальчики завтракают, убирая за собой после приема пищи. Эти кадры подтверждают высокий уровень дисциплины. Томаш Рольбецки также обращает внимание на единообразие формы и обуви — сандалий неизвестной модели, что говорит о полной работоспособности сетей снабжения террористов западноафриканского ИГ.

«Школа джихада»

В 8:00 у «Детенышей Халифата» начинается школа, с уроками шариата, акыды и арабского языка.

На уроках шариата «ученики» отдают свои бумаги учителю в маске. Затем показано, как он обучает их акыде. На этом занятии учитель задал мальчикам вопрос, но ответом, несомненно, был голос за кадром, добавленный позже. Вероятно, это связано с тем, что исходный ответ не был записан достаточно четко, чтобы его можно было использовать в окончательной версии видео.

Наконец, хотя его лицо было скрыто при постобработке, урок арабского языка ведет человек без маски. Интересно, что во время этого занятия на доске можно увидеть дату по хиджре в правом верхнем углу доски: 10 Мухаррам 1443 года, что соответствует 18 августа 2021 года по григорианскому календарю. Это означает, что ISWAP потребовалось ровно пять месяцев от записи большинства, если не всех частей видео до окончательного выпуска «Поколения возможностей».

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Затем мужчина начинает свою речь перед камерой. Он утверждает, что «много лет назад» ISWAP запустила программу обучения детей посредством исламского воспитания и тренировочных лагерей. Те, кто был отобран «Департаментом образования», получали уроки по различным предметам. Он также провозглашает, что те, кто примет участие в программе (имеется в виду «Детеныши Халифата»), в будущем «искоренят язычество», насажденное «преступными тиранами» («тагутами»).

В 13:00 у мальчиков еще один прием пищи: рис и курица. За этим следует крайне интересная сцена — мальчики в специальной комнате смотрят один из старых видеоматериалов «Исламского государства». В частности, это было видео под названием «INSIDE #7», опубликованное медиацентром ИГИЛ «Аль-Хайат» (al-Hayat Media Foundation) в феврале 2018 года.

На тот момент «Исламское государство» в Сирии уже было разгромлено, и уцелевшие силы ИГ контролировали лишь маленький кусок земли длиною 50 километров, получивший название «Хаджинский карман». В него входил ряд небольших населенных пунктов на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор.

Тогда впервые за все время существования террористической организации Абу Бакра аль-Багдади в боях стали участвовать женщины. Этот эпизод, запечатленный медиацентром «Аль-Хайат», показывают детям в «школе джихада».

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Выбор кадров неслучаен. Во-первых, подчеркивается глобальность «Исламского государства», филиалы которого, к сожалению, до сих пор действуют в разных частях мира. Во-вторых, во времена «Хаджинского кармана» и разгрома ИГ, пропагандисты МТО начали чаще обращаться к тезису о том, что их борьба идет не за территории, а за «установление шариата».

Распорядок дня

В следующем эпизоде пропагандисты ISWAP показывают человека в маске, который описывает повседневную жизнь лагеря, часть которой была показана в предыдущих видео.

Мальчиков будят до рассвета, после чего они готовятся к утренней молитве, затем около двух часов читают предрассветную молитву Фаджр и Коран. После чтения они едят, час тренируются, потом идут в школу, которая заканчивается в полдень. После обеда и полуденной молитвы Зухр у них есть свободное время (примерно около трех с половиной часов), заканчивающееся послеполуденной молитвой Аср. Они посещают военные занятия, которые длятся несколько часов, и готовятся к вечерней молитве Магриб. Позже они снова читают Коран, а после ночной молитвы Иша они идут спать.

Тренировочный лагерь

Следующая сцена показывает мальчиков во время тренировки по «боевой подготовке» (11:00). Она включает в себя несколько очень интересных кадров, часть которых была снята с беспилотника. 24 подростка в шести рядах выполняют различные упражнения, в том числе отжимания и скручивания. Затем они используют разные тренажеры, а также ползают в туннеле из колючей проволоки или применяют веревочную сетку для лазания. Это обучение определенно больше подходит для взрослых, а не для детей, которым, возможно, нет даже и десяти лет. С другой стороны, это показывает, что ISWAP считает, что к ним следует относиться почти так же, как к взрослым.

Вторая часть тренировки включает в себя обучение обращению с оружием. Сцена выглядит как хорошо поставленное шоу. На этих кадрах можно увидеть разные модификации автомата Калашникова, включая польские (Kbk AKMS), болгарские (AR-M1F) и китайские (Type 56) копии.

Of course, weapons symbology is essential to these themes also; the ISWA favourite of AK-74 w/ Zenitco B-33/B-10M parts, AGR-47 grip etc (A reference to both captured Syrian rifles and the losses of NA SOF), customised AR-M1F, etc. No Beryl this time. pic.twitter.com/eiNNyRtqtj — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ ❄ (@CalibreObscura) January 18, 2022

Ресурс Calibre Obscura, занимающийся исследованиями оружия вооруженных группировок, отмечает важность «оружейной символики» в пропаганде террористов. На кадрах можно увидеть любимый боевиками ISWAP АК-74, оснащенный крышкой ствольной коробки Zenitco B-33, цевьем Zenitco B-10M, рукояткой AGR-47 и так далее. Это снова, по мнению эксперта, должно подчеркивать глобальную связь между вилаятом «Западная Африка» и центральным «Исламским государством», поскольку одновременно отсылает как к оружию, ранее захваченному в Сирии, так и к потерям среди спецназа нигерийской армии. Также можно увидеть кастомизированный болгарский AR-M1F.

В конце мальчики прыгают через огонь. Это сопровождается очередным разговором на камеру одного из ребят, который произносит, что нет другого способа освободить «мусульманских узников», захватить Священную мечеть (мечеть аль-Харам в священном для мусульман городе Мекка), Рим и Андалусию (земли Пиренейского полуострова, которыми правили исламские владыки с восьмого по пятнадцатый век), «кроме как посредством джихада». Затем взрослый спикер в примечательном костюме с капюшоном и синими вставками говорит, что это новое поколение было воспитано с «любовью к мученичеству» и «убийству на пути Всемогущего Аллаха».

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Это подводит зрителя к самой жуткой части видео.

Дети-убийцы

Шестеро вооруженных мальчиков участвуют в инсценировке нападения на заброшенное и разрушенное здание. В одной из комнат они находят человека в форме нигерийской армии и берут его в плен. Через несколько секунд проигрывается короткая аудиозапись, в которой мужчина называет свое имя и говорит, что ISWAP захватил его во время одной из операций у города Монгуно. Его фотография, сделанная, когда он был первоначально схвачен, — это то же самое фото, которое было опубликовано «западноафриканским вилаятом» еще в марте 2021 года.

Затем следуют по-настоящему страшные кадры. Пленный солдат становится на колени перед ребенком, держащим автомат АК. Мальчик, которому, судя по его росту и не сломавшемуся голосу, не больше 11–12 лет, начинает объяснять свою извращенную мотивацию на арабском языке. Внизу экрана его речь дублируют субтитры на языке хауса, как и в других аналогичных моментах видео. Затем мальчик поднимает автомат и хладнокровно убивает своего пленника, сделав после этого контрольный выстрел.

Так же, как и первая группа, вторая, хотя и более многочисленная, «захватывает» другого военнопленного, который говорит, что жил в Майдугури, принадлежал к местному ополчению и был захвачен ISWAP в Майрари (к западу от Монгуно). Единственная атака, подходящая под это описание, произошла в июле 2021 года, пишет Томаш Ролбьецки.

Мальчики также «захватывают» третьего мужчину, который говорит, что был схвачен во время нападения в Канамме (штат Йобе) в апреле 2021 года. ISWAP также использовала фото с момента его поимки, опубликованное через пропагандистские ресурсы «Исламского государства». На следующем кадре солдат стоит на коленях перед тремя подростками.

Один из них начинает свое выступление с рассказа о том, как они будут жить, чтобы поддерживать религию и строить «Халифат», а после того, как они умрут, другие будут использовать их смерть, чтобы дальше строить «проект Халифата». Затем солдата убивают, подробно показывая результат выстрела.

Следующее поколение

В следующей сцене показывают боевика, который комментирует гибель однополчан и роль «Детенышей» в организации ISWAP. Он обращается к «врагам Аллаха», говоря, что «они не должны думать, что кровь погибших моджахедов» (в данном случае террористов ИГ) была «потрачена впустую», а «Детеныши Халифата» — это другое поколение боевиков».

Слова этого боевика имеют прямую связь со стихом Корана, показанным в начале. Томаш Ролбьецки предполагает, что аят в сочетании с несколькими упоминаниями о погибших террористах может служить подтверждением смерти многих высокопоставленных лиц в рядах ISWAP.

Далее мальчики коллективно читают отрывок из хадиса сборника «Джами ат-Тирмизи» про пять столпов ислама и присягают на верность (дают баят) Абу Ибрагиму аль-Хашими аль-Курайши, нынешнему лидеру «Исламского государства».

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Обычно такой сценой заканчивается видео, но в данном случае ISWAP хочет сказать больше. В камеру поворачиваются двое боевиков, и один из них говорит, что после того, как закончатся сборы, они будут применять полученные знания на ниве джихада, продолжая сражаться с «неверными», пока не будет дарована мученическая смерть (Шахада).

The video ends with a couple of these young fighters in action, firing a single Type 63-2 107mm HE artillery rocket from an improvised single barrel launcher (SPG-9DM tripod) at the NA, showing that this is not just propaganda but also unfortunate deeds. pic.twitter.com/C0aXNZtUD0 — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ ❄ (@CalibreObscura) January 18, 2022

В последние секунды пара молодых боевиков ISWAP стреляет из самодельной одноствольной пусковой установки (аналогичной СПГ-9ДМ) одной 107-мм осколочно-фугасной артиллерийской ракетой типа 63-2 по позициям предположительно нигерийской армии.

Проблема всего региона

Буквально 12 января этого года командующий военной операцией «Хадин Кай» генерал-майор Кристофер Муса пообещал освободить от террористов штаты Борно, Адамава и Йобе уже к этому июню. А до этого, выступая в интервью Channels Television 5 января, президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что на северо-востоке ни один из местных органов власти больше не находится под контролем «Боко Харам» или ISWAP.

Вопреки этому утверждению, губернатор штата Борно Бабагана Зулум через неделю сообщил, что два района местного самоуправления — Абадам и Гузамала — все еще находятся под контролем террористов. И это только согласно официальным заявлениям.

И без того непростая ситуация с безопасностью существенно ухудшается эксплуатацией боевиками детей, что является самым подлым и опасным приемом, к которому могут прибегать боевики. К сожалению, несовершеннолетние часто используются террористическими организациями в регионе для достижения своих преступных целей.

В 2021 году соперничающая с ISWAP группировка «Боко Харам» выпустила видео, на котором мальчики-боевики также проходят религиозную и боевую подготовку в лагере с той лишь разницей, что группировка подорвавшегося прошлым летом Абу Бакра Шекау показывала детей еще меньшего возраста, чем на кадрах «Исламского государства».

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«Поколение возможностей», несмотря на свое бесчеловечное и жестокое содержание, выполнен на очень высоком техническом уровне. Дети (иногда в возрасте до десяти лет) участвуют в пропагандистском спектакле, поставленном террористами. Им промывают мозги, чтобы они думали, что люди других религий и даже мусульмане, которые борются против ISWAP, являются их врагами и должны быть убиты.

Качество производства показывает, насколько вилаят ИГ «Западная Африка» отличается от других филиалов террористической организации «Исламское государство». В то время как, например, в Ливии боевики не показывают никакой активности, ISWAP может посвятить целых 27 минут проекту, который годами не использовался «Исламским государством».

И самое страшное даже не то, что террористы растят себе новое поколение боевиков, которое готовится «вести джихад» по всему миру, что, безусловно, представляет большую угрозу. Самое страшное в том, что «Исламское государство» совершает подлое и бесчеловечное преступление против детства, уничтожая в мальчиках сострадание и доброту, чтобы путем обмана они стали безжалостным убийцами, которых ждет только бесславная смерть.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории России.