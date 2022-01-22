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Несколько тысяч добровольцев подключились к поискам собаки в Москве

Видео

Пропажа пса по кличке Зевс всполошила всю Москву. Сообщения о поисках обаятельного представителя породы сиба-ину начали распространять даже популярные блогеры.

Тревогу забил ее любящий хозяин Алексей. Животное пропало в декабре в деревне Попово Московской области, где питомец проводил время у родителей молодого человека. Житель столицы считает, что пес увязался за соседской собакой и оказался на обратной стороне реки. 

«Отец отпускал его в лесу гулять, потому что ему нравится охотиться. Он ловит птиц, мышей. Такой он, охотничий. Ему уже год и десять месяцев. Это как раз период такой, когда большинство собак сбегают. Это вообще порода, которая бегает», — заявил москвич.

Дальше начались усиленные поиски животного. Сразу после пропажи Зевса видели около трассы А108. А потом, благодаря социальным сетям, Алексею начали поступать сообщения о местоположение питомца с разных уголков области.

«Сначала мне помогали друзья. Я написал пост в Instagram, выложил в сториз. Ко мне приехали друзья, помогали искать. Дальше количество людей увеличивалось. Репост сделали даже блогеры-миллионники. История получила большую огласку. У нас образовался чат по поиску, чат находок. Сейчас он называется «Зевс.Находки» в Telegram. Там уже около пяти тысяч человек», — рассказывает хозяин собаки.

Сейчас Алексею помогают добровольцы объединения по поиску пропавших собак «Честер Алерт». Его волонтеры живут по всей стране. Также единомышленники, которые занимаются розыском, собрались в специальном чате в WhatsApp.

Неравнодушные граждане не ограничились только поиском Зевса. За время своей деятельности они успели найти новый дом для 17 собак.

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подмосковье собака
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