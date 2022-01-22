Певец Мот собирается уйти из лейбла Тимати Black Star

Москва, 22 января. Певец Матвей Мельников, более известный под псевдонимом Мот, скоро должен объявить об уходе из лейбла Black Star, основанного рэпером Тимати и менеджером Пашу (Павел Курьянов).

Мот девять лет сотрудничал с компанией, записал множество альбомов и синглов. Артист смог расстаться с ним на дружеской ноте. Предположительно, его новым продюсером станет жена Мария Мельникова. Об этом информирует PEOPLETALK со ссылкой на свои источники.

У Мота заканчивается контракт, продлевать его музыкант не намерен, как это произошло два года назад. В лейбле Тимати немало изменений, сменились продюсеры и пиар-команда, также ушел креативный директор группы компаний Black Star Виктор Абрамов, сообщили источники издания.

Сооснователь лейбла Пашу подтвердил слухи об уходе Мота, отметив, что артист является отдельной гордостью команды.

«Мот — это наша отдельная, очень большая гордость и любовь. За 2021 год была создана новая взлетная полоса из пяти больших релизов, возглавлявших топ-чарты всех стриминговых сервисов. Дальнейшее движение Матвей продолжит уже самостоятельно», — заявил Пашу.

Он отметил, что уход артистов из лейбла является естественным процессом, как в любой семье. Ранее команду покинули рэперы L’One и Егор Крид.

Не так давно мать рэпера Тимати рассказала о разном отношении к дочери и сыну артиста. По словам Симоны Юнусовой, она больше привязана к Алисе, так как воспитывает ее с младенчества.