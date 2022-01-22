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Певец Мот собирается уйти из лейбла Тимати Black Star

Шоу-бизнес
Певец Мот собирается уйти из лейбла Тимати Black Star
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 22 января. Певец Матвей Мельников, более известный под псевдонимом Мот, скоро должен объявить об уходе из лейбла Black Star, основанного рэпером Тимати и менеджером Пашу (Павел Курьянов).

Мот девять лет сотрудничал с компанией, записал множество альбомов и синглов. Артист смог расстаться с ним на дружеской ноте. Предположительно, его новым продюсером станет жена Мария Мельникова. Об этом информирует PEOPLETALK со ссылкой на свои источники.

У Мота заканчивается контракт, продлевать его музыкант не намерен, как это произошло два года назад. В лейбле Тимати немало изменений, сменились продюсеры и пиар-команда, также ушел креативный директор группы компаний Black Star Виктор Абрамов, сообщили источники издания.

Сооснователь лейбла Пашу подтвердил слухи об уходе Мота, отметив, что артист является отдельной гордостью команды.

«Мот — это наша отдельная, очень большая гордость и любовь. За 2021 год была создана новая взлетная полоса из пяти больших релизов, возглавлявших топ-чарты всех стриминговых сервисов. Дальнейшее движение Матвей продолжит уже самостоятельно», — заявил Пашу.

Он отметил, что уход артистов из лейбла является естественным процессом, как в любой семье. Ранее команду покинули рэперы L’One и Егор Крид.

Не так давно мать рэпера Тимати рассказала о разном отношении к дочери и сыну артиста. По словам Симоны Юнусовой, она больше привязана к Алисе, так как воспитывает ее с младенчества.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певец Мот собирается уйти из лейбла Тимати Black Star
мот black star лейбл
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