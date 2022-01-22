Принц Уильям умоляет Кейт Миддлтон не рожать ему четвертого ребенка

На прошлой неделе принц Уильям и Кейт Миддлтон нанесли официальный визит в больницу Клитеро, расположенную в графстве Ланкашир. По свидетельствам очевидцев, герцог постоянно подшучивал над супругой по поводу четвертого ребенка, намекая на то, что Кейт желает родить четвертого малыша, сообщает журнал Elle.

«Не подкидывайте моей жене больше никаких идей! Умоляю, не бери ее с собой», — заявил многодетный отец после того, как Кейт взяла на руки чужого младенца.

Кто знает, возможно, такие шутки связаны с тем, что будущая королева планирует прибавление в семействе и уговаривает мужа, который, скорее всего, немножечко устал от отцовства и желает сделать передышку.

Напомним, королевская пара сыграла свадьбу в апреле 2011 года. У них трое детей — восьмилетний принц Джордж, принцесса Шарлотта шести лет от роду и трехлетний принц Луи.

Ранее Кейт Миддлтон заявляла, что ее влиятельный супруг больше не хочет детей.

«Я не думаю, что Уильям решиться на еще одного», — заявляла она.

Кейт и Уильям познакомились в далеком 2001 году — в Сент-Джеймсом университете, где вместе учились. Принц сразу же влюбился в яркую брюнетку, которая, к слову, получила звание самой красивой девушки среди первокурсниц.

В марте 2002-го Кейт укрепила свое звание первой красавицы университета, а также стала любимой женщиной принца. Удивительно, но Уильяму долгое время удавалось скрывать свое происхождение. Кто знает, возможно, именно так он проверял свою будущую супругу.

Долгое время влюбленные старались не сильно афишировать свой роман, но скрываться получилось недолго: в 2003 году папарацци сняли их около фуникулера во время горнолыжного отдыха в Альпах. Снимок быстро разошелся в СМИ, но отношения были серьезными, и смысла скрывать их не было.

Ранее сообщалось, как Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят рождественские праздники.