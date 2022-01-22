Павел Дуров рассказал о последствиях запрета криптовалют в России

Москва, 22 января. Запрет криптовалют может негативно сказаться на развитии высокотехнологичной экономики в России, считает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

По его словам, ограничение использования криптовалют вряд ли остановит недобросовестных игроков. При этом запрет «поставит крест» на легальных проектах в этой сфере, убежден Дуров. По его словам, Россия — один из лидеров по числу высококлассных специалистов блокчейн-индустрии и имеет возможности стать одним из крупнейших игроков новой экономики.

Накануне Центробанк РФ предложил запретить оборот и майнинг криптовалют и организацию операций с цифровыми деньгами на территории страны. Регулятор считает, что криптовалюты в основном используются для спекуляции, ухода от требований по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

На этом фоне курс биткоина обвалился за сутки на 10%. Если вечером 20 января стоимость криптовалюты составляла более 43 тысяч долларов, то на следующий день она упала ниже 38 тысяч.