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Павел Дуров рассказал о последствиях запрета криптовалют в России

  /   Обновлено: 22 января 2022 10:54
Экономика
Павел Дуров рассказал о последствиях запрета криптовалют в России
instagram.com  /  @durov

Москва, 22 января. Запрет криптовалют может негативно сказаться на развитии высокотехнологичной экономики в России, считает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

По его словам, ограничение использования криптовалют вряд ли остановит недобросовестных игроков. При этом запрет «поставит крест» на легальных проектах в этой сфере, убежден Дуров. По его словам, Россия — один из лидеров по числу высококлассных специалистов блокчейн-индустрии и имеет возможности стать одним из крупнейших игроков новой экономики.

Накануне Центробанк РФ предложил запретить оборот и майнинг криптовалют и организацию операций с цифровыми деньгами на территории страны. Регулятор считает, что криптовалюты в основном используются для спекуляции, ухода от требований по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

На этом фоне курс биткоина обвалился за сутки на 10%. Если вечером 20 января стоимость криптовалюты составляла более 43 тысяч долларов, то на следующий день она упала ниже 38 тысяч.

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дуров криптовалюты экономика россии
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