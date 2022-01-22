Миротворцы тренируются отражать нападения, Армению посетила военная делегация США

На прошедшей неделе продолжился дипломатический скандал между Азербайджаном и Францией, Баку ждал от Армении ответа по мирному соглашению, а Ереван — реакции на пакет предложений по деэскалации. В этих условиях командование ВС США в Европе отправило свою делегацию в Армению, а в Нагорном Карабахе сообщили о попытках Азербайджана вербовать местных жителей.

Оперативная обстановка

Обстановка в регионе снова резко стабилизировалась. Вполне возможно, что причиной стала погода — в горах выпал сильный снег. В Сюнике на непроходимых из-за осадков дорогах даже застрял автомобиль дорожной полиции Армении.

В этих условиях Министерство обороны и Государственная пограничная служба Азербайджана отчитались о вводе в строй новых модульных военных городков для своих подразделений в Кельбаджарском и Кубатлинском районах, что повышает качество условий несения службы военными. При этом у ВС Азербайджана снова потери — правда, небоевые. В результате неосторожного обращения с оружием погиб боец в Гадрутском районе.

Федеральное агентство новостей /

«С военнослужащими российского миротворческого контингента проводятся тренировки с применением современного вооружения и военной техники. Также миротворцами отрабатываются различные варианты отражения условного нападения на пост», — сказал представитель российского контингента Михаил Ежов.

Данные тренировки отражают реакцию командования миротворцев на нештатные ситуации, которые участились в последнее время вдоль линии разграничения сторон. В то же время тематика довольно необычная, так как случаев прямых атак на российские блокпосты за все время деятельности миссии ни разу не отмечалось. Единственным упражнением, которое отражает реалии, стал вывод дежурных подразделений на бронетранспортерах БТР-82А для усиления обороны поста.

На этом фоне армянская сторона фиксирует отдельные попытки ведения Азербайджаном разведывательной деятельности на территории Нагорного Карабаха.

Федеральное агентство новостей /

По данным службы национальной безопасности непризнанной республики, один из Telegram-пользователей, скрывавшийся под фейковым армянским женским именем, попытался завербовать местного жителя, шантажируя его интимными фотографиями. За плату требовалось предоставлять различные данные, в том числе фотографии местности.

Другие же сведения СНБ пришлось опровергать. В армянских соцсетях вбрасывались сведения, что местные жители вынуждены своими силами давать отпор азербайджанским военным, якобы беспрепятственно проникающими в карабахские села.

Перепалка МИД Франции и Азербайджана

Визит кандидата в президенты Франции Валери Пекресс в Карабах в конце декабря прошлого года продолжает портить отношения между странами. Ранее Ильхам Алиев заявил, что не выпустил бы Пекресс из Карабаха, если вовремя узнал о ее приезде.

После этого французский политик обвинила власти в бездействии после «шокирующих» заявлений президента Азербайджана, отметив, что они хранят «гробовое молчание». Кандидат пояснила, что посетила «регион, вызывающий споры между Арменией и Азербайджаном», чтобы увидеть, что там происходит.

???????? Азербайджанофобка и кандидат в президенты Франции Валери Пекресс, тайно посетившая в декабре 2021 года зону ответственности РМК в Карабахском регионе Азербайджана, выдумала угрозы со стороны президента Азербайджана Ильхама Алиева в свой адрес и возмущена pic.twitter.com/nZwPciXEe1 — Segarra “l’overo” (@jejesegarrajeje) January 15, 2022

В конце концов глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан был вынужден отреагировать. Он отметил, что слова Алиева «неприемлемы по форме и сути», о чем уведомил об этом посла Азербайджана в Пятой республике.

В Баку решили и дальше отвечать Парижу.

«Интерпретация министром Ле Дрианом заявления главы другого государства в безответственной и неприемлемой форме противоречит дипломатическим традициям. С сожалением отмечаем, что министр такой страны с большими традициями государственности, как Франция, этого не понимает», — заявили в МИД Азербайджана.

США рассчитывают на ВС Армении

Относительно неожиданным на прошлой неделе стал визит в Ереван делегации командования ВС США в Европе во главе с бригадным генералом Эдвардом Воном, который занимает должность заместителя командующего по планированию, политике, стратегии и готовности.

С американцами поочередно переговорили заместитель министра обороны Арман Саргсян и заместитель начальника генерального штаба генерал-майор Аракел Мартикян, уделив внимание вопросам миротворчества, военной медицины и образования, а также разработке систем экстренного реагирования.

mil.am / Минобороны Армении

Делегация посетила расположение бригады миротворческих сил, Национальный исследовательский университет обороны МО, а также Центральный клинический военный госпиталь МО РА, где состоялась церемония вручения технических средств полученного при содействии США полевого госпиталя на сумму более 600 тыс. долларов. Вместе с тем Армения по-прежнему принимает довольно активное участие в международных миротворческих миссиях — недавно контингент вернулся из Косово. Видимо, американское командование решило уточнить вопрос, стоит ли рассчитывать на дальнейшее сотрудничество с Ереваном в условиях изменившейся обстановки в регионе.

Оппозиция против, но Турция и Армения сближаются

«Турецкий кейс» продолжает дискредитировать правительство Никола Пашиняна и выступает топливом для протестных действий оппозиции. Однако это никак не влияет на решения правительства.

Вице-спикер парламента Акоп Аршакян заявил, что позиция Армении неизменна и урегулирование отношений с Турцией должно проводиться без предусловий.

Страны откроют авиасообщение уже 2 февраля, а рейсы будут осуществляться трижды в неделю. А глава армянского МИД Арарат Мирзоян получил приглашение на участие во втором Анталийском дипломатическом форуме, который пройдет 11-13 марта. Пресс-секретарь ведомства Ваан Унанян сообщил, что МИД в настоящий момент обсуждает целесообразность участия Мирзояна в данном мероприятии.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян получил и получает приглашения на участие в различных форумах, в том числе на дипломатическом форум в Анталии, который пройдет с 11 по 13 марта текущего года.https://t.co/iBjDyeKbQi — Caliber (@Caliberaz) January 20, 2022

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушоглу, на первой встрече спецпредставителей Турции и Армении обсуждались цели процесса нормализации отношений и ожидания от него. На следующей встрече будут оговорены вопросы, касающиеся следующих шагов после возобновления авиасообщения. При этом Анкара не хочет проводить армяно-турецкие переговоры в третьей стране. Источник в турецком МИД сообщил, что республика намерена организовать следующий этап диалога спецпредставителей двух стран в Армении или Турции.

В парламентских баталиях, которые развернула оппозиция, премьер-министр Никол Пашинян удар по репутации правительства взял на себя и заявил, что «несет личную ответственность за процесс нормализации отношений с Турцией».

Делимитация и мирное соглашение

На неделе между Баку и Ереваном также активно шла заочная демонстрация позиций касательно делимитации государственной границы и подписания мирного договора. Азербайджан заинтересован в обоих документах, в то время как Армения говорит пока только о создании комиссии по демаркации государственной границы.

Глава армянского МИД подчеркивает, что комиссия по делимитации и демаркации границ пока не сформирована, так как еще обсуждаются условия, на которых она может начать работу. Для этого еще необходимо внедрение механизмов по установлению и поддержанию стабильности и безопасности, а также предупреждению возможных столкновений на границе.

Азербайджан утверждает, что ждет ответа от Армении. По словам помощника президента Хикмета Гаджиева, Ереван должен правильно оценить новую геополитическую ситуацию в регионе и сделать выводы, поэтому Баку ожидает реакции на публичное предложение Ильхама Алиева о подписании мирного соглашения.

Однако Ереван тоже находится в ожидании ответов от Азербайджана. Секретарь Совета безопасности Армен Григорян сообщил, что Армения пока не получала от Азербайджана отклика на инициативы по деэскалации, которые были переданы Баку в письменном виде.

Армения продолжит работать над подготовкой мирного документа, для этого предстоит разрешить много вопросов, заявил секретарь Совбеза. Речь идет о переговорном процессе по Нагорному Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ, делимитации и демаркации границ. Все это создаст основу для подписания мирного договора, по мнению армянской стороны.

Таким образом, подписание документа Ереван ставит в прямую зависимость от работы формата Минской группы ОБСЕ. Глава МИД сообщает, что визит сопредседателей по урегулированию нагорнокарабахского конфликта в регион все еще планируется, но поездка периодически откладывается.

president.az / Пресс-служба президента Азербайджана

При этом Франция «пристегнула» своего представителя в Минской группе Бриса Рокфейля к делегации Евросоюза, которая посетила 20 января Баку, а затем и Ереван. Это позволяет сделать два вывода: с одной стороны, Париж понимает, что официальные визиты в составе «тройки» уже невозможны, с другой — Баку намеренно сближается с Евросоюзом, где у него больше стратегических партнеров, в отличие от в целом проармянски настроенной Минской группы ОБСЕ.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Южный ветер», чтобы получать еще больше аналитики и информации о событиях на Ближнем Востоке, Закавказье и Украине.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.