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Маневр малошумной подлодки ВМФ РФ вызвал панику на борту британского фрегата в Атлантике

Армия
Маневр малошумной подлодки ВМФ РФ вызвал панику на борту британского фрегата в Атлантике
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 января. Корабль ВМС Британии оказался в неприятной ситуации из-за маневра российской подлодки в Северной Атлантике

Аналитик Андрей Коц в статье для РИА Новости пишет, что «близкий контакт» британского фрегата с подлодкой ВМФ РФ едва не привел к катастрофе. Инцидент произошел еще в 2020 году, когда корабль ВМС Британии якобы преследовал неназванную российскую субмарину и задел ее буксируемым оборудованием.

Западные СМИ писали, что корабль Northumberland патрулировал акваторию примерно в 300 километрах от берегов Шотландии. На борту фрегата подняли тревогу, когда в воде был замечен перископ и антенна связи малошумной подлодки. В небо подняли противолодочный вертолет, однако таинственная субмарина скрылась под водой.

Позже выяснилось, что она выполнила дерзкий маневр, который вызвал панику на борту британского фрегата и напугал экипаж. Примечательно, что буксируемая антенна гидроакустического комплекса Northumberland оказалась буквально раздавлена неопознанной субмариной.

После инцидента аналитики из США признали, что Россия научилась строить действительно уникальные подводные лодки, которые крайне сложно обнаружить. Российские «Ясени» и дизель-электрические «Варшавянки» лишили американцев господства в Атлантике.

Ранее сообщалось, что российские подлодки стали чаще появляться у американского побережья. Пентагон заметно нервничает из-за активности ВМФ РФ.

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россия британия фрегат подлодка
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