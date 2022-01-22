Российский внешний долг увеличился на 11 млрд долларов в 2021 году

Москва, 22 января. Внешний долг России по итогам 2021 года вырос на 11 млрд долларов и достиг 478,2 млрд, следует из материалов, опубликованных Центробанком РФ.

В первом квартале 2021 года показатель уменьшился на 5,4 млрд долларов, во втором — увеличился на 11,7 млрд долларов, в третьем стал еще больше на 17,2 млрд долларов, а в четвертом уже снизился на 12,5 млрд. Как отметил регулятор, объем долга вырос на 21,2 млрд долларов.

Внешняя задолженность российских банков, тем временем, поднялась на 7,7 млрд долларов, в том числе благодаря привлечению средств нерезидентов в рамках межбанковских операций. Иностранные обязательства прочих секторов упали на 15,3 млрд долларов.

Банк России ранее объявил, что сократил долю доллара в международных резервах почти на 6%. Структура активов регулятора также включает японскую иену, канадский, австралийский и сингапурский доллар.