The Wall Street Journal: ФРГ заблокировала передачу немецкого оружия из Эстонии на Украину

Вашингтон, 22 января. Германия запретила Эстонии передавать артиллерию немецкого производства Украине, пишет The Wall Street Journal.

В публикации издания говорится, что Берлин ввел запрет на прямой экспорт смертоносного оружия на Украину. В этом состоит принципиальное отличие позиции Германии от политики, которую проводят США, Британия и Польша, регулярно поставляя оружие Киеву. Журналисты считают, что позиция ФРГ свидетельствует о разногласиях на Западе по украинскому вопросу.

В Германии заявили, что прямые поставки немецких вооружений или их экспорт через другие страны возможны только после получения спецразрешения от Берлина. Отмечается, что Киев пытается убедить власти ФРГ передумать по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что первая партия новой военной помощи от США, включающая 90,7 тонны летального оружия, прибыла на Украину. Отмечается, что ее доставили в страну ночью.