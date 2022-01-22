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Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2022

  /   Обновлено: 22 января 2022 11:00
Спорт
Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2022
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Мельбурн, 22 января. Вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open — 2022), который проходит в Мельбурне.

В третьем круге 25-летний россиянин в трех сетах обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счетом 6:4, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

В 1/8 финала турнира Медведев встретится с победителем матча Кристофер О'Коннелл — Максим Кресси.

Ранее россиянин Карен Хачанов проиграл бывшей ракетке мира Рафаэлю Надалю в третьем круге Открытого чемпионата Австралии и покинул турнир.

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Все новости / Спорт / Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2022
медведев теннис australian open
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