Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2022

Мельбурн, 22 января. Вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open — 2022), который проходит в Мельбурне.

В третьем круге 25-летний россиянин в трех сетах обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счетом 6:4, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

В 1/8 финала турнира Медведев встретится с победителем матча Кристофер О'Коннелл — Максим Кресси.

Ранее россиянин Карен Хачанов проиграл бывшей ракетке мира Рафаэлю Надалю в третьем круге Открытого чемпионата Австралии и покинул турнир.