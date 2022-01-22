Коррекция рынка акций может спровоцировать приток средств на депозиты

Москва, 22 января. Массовый приход россиян на биржу был отчасти вызван низкими ставками по банковским депозитам, но сейчас ситуация изменилась, и инвесторы стали все чаще задумываться о возвращении средств во вклады, рассказал «Секрету фирмы» руководитель лаборатории анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов.

В январе 2022 года ставки по вкладам стали двузначными. Пока что 10% по депозиту предлагает лишь несколько банков, но, учитывая темпы инфляции и вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики Центробанка, можно ожидать дальнейшего увеличения процентов. По предварительным данным, в этом году россияне принесут в банки около 1,4 трлн рублей. Примерно столько же физлица забрали с депозитов в 2020 году. Тогда же на рынке акций наблюдался бум частных инвестиций. За период с 2020 по 2021 годы в России было открыто 3,86 более 13 млн брокерских счетов.

«Текущие события на рынках акций всё же пока рано называть шоком для инвесторов. Это, скорее, коррекция. По моему мнению, она не окажет существенного влияния на поведение частных инвесторов», — оценил ситуацию на фондовом рынке Александр Абрамов.

По его мнению, приток на рынок новых инвесторов сократится. При этом, как ожидает специалист, в этом году вырастет число россиян, держащих деньги в банке.

В то же время фондовый рынок предлагает инвесторам облигации, доходность которых выросла вслед за ключевой ставкой. ОФЗ теперь дают 8-9,5% годовых, а корпоративные бумаги с хорошим кредитным рейтингом — 12-13%.

«Надёжные облигации, даже если доходность по ним немного ниже банковского депозита, — более интересный инструмент для консервативного инвестора», — указала аналитик «Финам» Юлия Афанасьева.

Она подчеркнула, что сейчас вряд ли удастся найти ставку по депозиту на уровне 9,5% для вложений от 1000 рублей. Кроме того, банки редко предлагают снимать проценты при вкладе 6000 рублей. При этом на бирже можно купить 6 облигаций с длительностью купона 182 дня и организовать ежемесячные выплаты. Еще одним преимуществом облигаций является возможность продать их в любой момент без потерь по процентам.

Однако стоит учитывать, что доходность облигаций меняется в зависимости от ключевой ставки. Например, приобретенные в 2020 году ОФЗ теперь стоят на 4-5% ниже — именно столько потеряют инвесторы, если продадут их сейчас, не дожидаясь погашения.

Акции стримингового сервиса Netflix потеряли пятую часть своей стоимости на фоне сообщений о сокращении потока новых подписчиков. Ожидается, что в первом квартале 2022 года их число вырастет на 2,5 млн. При этом год назад за это же время сервис получил 4 млн новых пользователей, сообщил портал INFOX.

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