Эксперт Шуст допустил появление QR-кодов на новых рублевых банкнотах

Москва, 22 января. Банкноты в рублях, которые будут выпускать в будущем, могут получить QR-коды и другой шрифт под серийный номер, отметил в комментарии РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Банк России намеревается упростить работу специальной техники с купюрами, поэтому новые рублевые денежные банкноты обрастут в ближайшее время различными нововведениями.

Известно, что Центробанк в период с 2021 по 2025 годы будет осуществлять широкий комплекс мер с целью повышения качества, уровня защиты, а также долговечности национальной валюты в виде бумажных средств. Предполагается, что регулятор выпустит на рынок денежный знак номиналом в 100 рублей уже в этом году. Купюры на 1000 и 5000 рублей появятся в следующем году, а банкнота в 500 рублей войдет в обращение в 2024 году.

«Как сообщал ЦБ, изменится принцип формирования порядковых номеров купюр, будет введена контрольная цифра во избежание ошибок считывания. Возможно, на купюре также появятся модные сейчас QR-коды. Вероятно, изменится шрифт серийного номера, он немного визуально упростится. Это нужно не для потребителей, а для многочисленных машин, которые в ходе жизненного цикла считают, сортируют, хранят, проверяют и выдают или принимают купюры», — перечисляет потенциальные изменения аналитик Шуст.

При этом то, что делает Банк России, усложняя купюру и добавляя к ней все новые защитные элементы, фактически применяется для того, чтобы повысить себестоимость создания похожей на оригинал фальшивой банкноты, сделав ее производство экономически невыгодным.