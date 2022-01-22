Всех ждет удача в начинаниях: лунный гороскоп на 22 января

Иногда человеку хочется, чтобы небеса подсказали ему, что делать и как двигаться дальше. Это абсолютно нормально, ведь не всегда можно доверять своей интуиции, и хочется, чтобы кто-то направил в нужное русло.

Именно этим занимается естественный спутник планеты Земля. Луна издревле помогала нашим собратьям делать выбор и принимать решения по засеиванию или сбору урожая, а также в делах любовных и рабочих. Журнал Elle подготовил для вас лунный календарь на сегодня, 22 января.

Итак, сегодня Луна находится в знаке Дева, и важно быть открытым для того, что приходит в вашу жизнь.

Сегодня по-настоящему день откровений. День благоприятен для активной работы. Тех, кто начинает новые дела, ждет удача. Нежелательно сегодня кручиниться, быть пассивным и чувствовать себя душевно одиноким. Не забываем, что уныние — грех.

В начинании новых дел препятствием могут стать давние страхи. Поймите, что оснований для них давно нет, и человеку, чтобы увидеть реальную ситуацию, нужно почувствовать себя свободнее и, не боясь, сделать первый шаг.

Совет Луны — стремиться к ясности, надеяться на себя и ничего не бояться. Ищите достоверную информацию. Это станет самой сильной защитой от неудач и прошлого накопленного негатива.

Сегодняшний день отлично подходит для деятельности, связанной с творчеством, самообразованием, сбором и анализом информации.

Про домашние дела тоже не стоит забывать: покупки для дома, смена интерьера, перестановка мебели. Порадуйте своих домашних животных, вывезите собак погулять, поиграйте с котом. Вечер лучше закончить в медитативной практике благодарности за день и за то, что вы имеете. Важно понимать, что если вы хотите что-то получить, нужно уметь благодарить мир за то, что у вас уже есть. И даже если ничего нет, возможность дышать, видеть и говорить — это уже большое чудо, за которое стоит сказать искреннее спасибо. Ночью можно попробовать заняться практикой осознанных сновидений. Сформулируйте свой вопрос, и во сне вам придет ответ.

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