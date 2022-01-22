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Грузовик на скорости врезался в столб в Петербурге

Происшествия

Авария с участием грузового автомобиля произошла в Северной столице. Машина врезалась в столб на глазах прохожих.

Момент ДТП на Торфяной дороге попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как грузовик мчится по полосе, а потом врезается в препятствие. После этого авто отскочило и перегородило проезжую часть. Из-за этого на трассе начали скапливаться другие машины.

В момент аварии прохожие и другие автомобилисты не пострадали. Водитель грузовика получил ушибы, его здоровью ничего не угрожает.

Причины произошедшего пока неизвестны.

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Все новости / Происшествия / Грузовик на скорости врезался в столб в Петербурге
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