Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 января 12:27
12:27
Политика
Спровоцировать Украину: зачем США хотят эвакуировать сотрудников посольства в Киеве
12:25
Армия
Германия потратила более пяти миллионов евро на мобильный госпиталь для ВСУ
12:25
Общество
Регулярное употребление рыбы и орехов помогает в профилактике артрита
12:25
Экономика
Росатом готовится к продвижению атомных технологий на мировом рынке
12:23
Политика
Кремль: премьер-министр Армении Пашинян позвонил Путину
12:19
Экономика
Вино из России становится все популярнее за рубежом
12:19
Шоу-бизнес
Светлана Малькова высказалась о переезде старшего сына к отцу и мачехе Макеевой в Москву
12:17
Политика
Аналитик Маринченко не исключил, что запуск «Северного потока — 2» отложат
12:16
Происшествия
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП с автобусом под Калугой
12:16
Общество
Почти 60 петербуржцев скончались от коронавируса за минувшие сутки
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат Вассерман назвал выводы шведских ученых о загрязнении планеты еще одной дорогой в ад
Общество
Депутат Вассерман назвал выводы шведских ученых о загрязнении планеты еще одной дорогой в ад
flickr.com  /  Land Rover Our Planet/CC BY-SA 3.0

Заявление шведских ученых о превышении уровня химзагрязнения Земли продиктовано модой на «зеленую» энергетику. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

Исследователи из Швеции заявили о том, что использование возобновляемых материалов и источников энергии поможет решить проблему превышения уровня химического загрязнения нашей планеты.

«Понятно, что заявление ученых и не могло быть другим, поскольку сейчас велено считать возобновляемые источники энергии чистыми. В противном случае никто не опубликовал бы такое исследование. Очень может быть, что в целом авторы исследования придерживались вполне благих намерений. Тех самых, которыми вымощено уже множество дорог в ад», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман также назвал единственный, на его взгляд, вариант, соответствующий видению шведских ученых.

«Что касается возобновляемых источников энергии, вероятно, когда-нибудь среди них появятся и такие, которые требуют для своего изготовления меньше энергии, чем вырабатывают за весь срок своей службы. Пока, насколько я знаю, только геотермальные электростанции, работающие на энергии, выходящей из-под земли в виде тепла, соответствуют этому требованию», — пояснил собеседник ФАН.

Депутат Вассерман назвал выводы шведских ученых о загрязнении планеты еще одной дорогой в ад
Фото из личного архива Анатолия Вассермана /

В завершение он указал на еще одну актуальную проблему возобновляемых источников энергии.

«Солнечные батареи и ветряки пока за весь срок своей службы дают меньше энергии, чем тратится на их изготовление, а вредные выбросы в окружающую среду в процессе их изготовления в десятки, возможно, в сотни раз больше, чем при изготовлении классических энергетических систем сопоставимой мощности», — подытожил депутат Госдумы.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН призвал Пекин защитить термоядерные реакторы от «зеленой истерики». По его словам, навязанная экологическая повестка привела Китай к ряду экономических проблем.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Депутат Вассерман назвал выводы шведских ученых о загрязнении планеты еще одной дорогой в ад
экология вассерман возобновляемые источники энергии загрязнение
Комментировать