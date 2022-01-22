Депутат Вассерман назвал выводы шведских ученых о загрязнении планеты еще одной дорогой в ад

Заявление шведских ученых о превышении уровня химзагрязнения Земли продиктовано модой на «зеленую» энергетику. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

Исследователи из Швеции заявили о том, что использование возобновляемых материалов и источников энергии поможет решить проблему превышения уровня химического загрязнения нашей планеты.

«Понятно, что заявление ученых и не могло быть другим, поскольку сейчас велено считать возобновляемые источники энергии чистыми. В противном случае никто не опубликовал бы такое исследование. Очень может быть, что в целом авторы исследования придерживались вполне благих намерений. Тех самых, которыми вымощено уже множество дорог в ад», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман также назвал единственный, на его взгляд, вариант, соответствующий видению шведских ученых.

«Что касается возобновляемых источников энергии, вероятно, когда-нибудь среди них появятся и такие, которые требуют для своего изготовления меньше энергии, чем вырабатывают за весь срок своей службы. Пока, насколько я знаю, только геотермальные электростанции, работающие на энергии, выходящей из-под земли в виде тепла, соответствуют этому требованию», — пояснил собеседник ФАН.

Фото из личного архива Анатолия Вассермана /

В завершение он указал на еще одну актуальную проблему возобновляемых источников энергии.

«Солнечные батареи и ветряки пока за весь срок своей службы дают меньше энергии, чем тратится на их изготовление, а вредные выбросы в окружающую среду в процессе их изготовления в десятки, возможно, в сотни раз больше, чем при изготовлении классических энергетических систем сопоставимой мощности», — подытожил депутат Госдумы.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН призвал Пекин защитить термоядерные реакторы от «зеленой истерики». По его словам, навязанная экологическая повестка привела Китай к ряду экономических проблем.