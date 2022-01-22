Депутат Свищев назвал глупостью советы минспорта Украины не делать фото с россиянами

Москва, 22 января. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о рекомендациях минспорта Украины не фотографироваться с россиянами на Олимпийских играх в Пекине.

Он обратил внимание на то, что многие российские и украинские спортсмены тренируются вместе.

«Это вообще глупость. Многие дружат, тренируются вместе. Допустим, наши ребята встретятся на пьедестале, что делать? Дай бог, чтобы наши спортсмены встречались на подиумах», — указал депутат в интервью «Чемпионату».

Ранее украинским биатлонистам на зимних Играх-2022 посоветовали не делать совместных фотографий со спортсменами из России. Под запрет также попал русский язык, на котором запретили давать интервью.

Напомним, по окончании соревнований по прыжкам в высоту на летних ОИ-2020 в Токио победительница россиянка Мария Ласицкене и бронзовый призер украинка Ярослава Магучих поздравили друг друга с выдающимися результатами и позировали для фото. В Сети разразился скандал.

Зимние Игры-2022 в Пекине стартуют 4 февраля.