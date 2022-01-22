Встреча глав МИД России и Великобритании состоится в феврале

Москва, 22 января. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс посетит Москву с рабочим визитом в следующем месяце, сообщил дипломатический источник.

Уточняется, что соответствующий запрос поступил со стороны Лондона. Глава МИД Британии выразила желание провести встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Москва дала согласие на проведение визита в феврале», — говорится в сообщении.

Ранее Лиз Трасс выразила мнение, что Российская Федерация и Китай пытаются совместно заполнить образовавшийся политический вакуум. По ее словам, такого активного взаимодействия между странами не наблюдалось уже давно. Дипломат также обвинила Москву и Пекин в попытке доминирования в тихоокеанском регионе.