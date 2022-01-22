Продовольственные цены на мировом рынке снижаются с середины ноября

Москва, 22 января. Фьючерсные цены на отдельные продовольственные товары снижаются с середины ноября 2021 года. Уже заметно подешевели пшеница и сахар, следом разворачиваются вниз соевые бобы и кукуруза.

Эксперты полагают, что падение цен на мировом рынке перерастет в устойчивый тренд и положит конец активному увеличению индекса потребительных цен (ИПЦ) в России. В итоге Центробанк сможет вернуться к целевому показателю по инфляции в 4%, пишут «Известия».

Владелец бренда MukaMuka Дмитрий Кочетков отметил, что одной из причин снижения стоимости стал урожай, который сейчас собирают в Южном полушарии. Ведущие мировые импортеры кукурузы наряду с США — Аргентина и Бразилия. В 2022 году они уже получили высокие результаты урожайности.

Однако назвать такую тенденцию устойчивым трендом Кочетков не может. Дело в том, что эти урожаи охватывают определенные сорта зерна, причем не самого высокого качества. Речь идет о фуражных разновидностях зерна, то есть кормовых.

Эксперт CEO коммуникационного агентства Konnov media Андрей Коннов ранее заявил, что поступление нового урожая и обновление товаров на складах после новогодних праздников может стать фактором снижения цен на продукты.