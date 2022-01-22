Онколог Покровский считает, что больной раком Заворотнюк осталось не больше двух месяцев

Москва, 22 января. Врач-онколог Юрий Покровский высказал свои предположения о тяжелом состоянии заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк.

По заявлению дочери Заворотнюк, состояние актрисы ухудшилось. Артистка потеряла возможность говорить. Покровский считает, что новый симптом может означать распространение опухоли и проблемы с нервной системой.

«Опухоль развивается, задевает определенные структуры головного мозга. Некоторые связаны с речевыми функциями, другие со зрительными. При потере речи пациент может остаться в живых, если у него сохранены другие функции. Но, в принципе, это говорит о том, что все печально и фатально. Месяц — два максимум», — высказался онколог в беседе с порталом Day.ru.

О болезни звезды «Моя прекрасная няня» стало известно в августе 2019 года. Врачи поставили ей неутешительный диагноз «глиобластома» — наиболее агрессивная форма опухоли мозга. По последней информации, Заворотнюк находится в своем загородном доме в Крекшино. Актриса сильно набрала в весе и передвигается на инвалидной коляске. Иногда может терять сознание от боли.

Ранее дочь артистки Анна Заворотнюк рассказала о переживаниях из-за онкологического заболевания матери. Модель призналась, что ей тяжело видеть, в каком состоянии она находится.