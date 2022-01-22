Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 января 10:57
10:57
Правительство России утвердило дополнительные меры по борьбе со штаммом «Омикрон»
10:54
Общество
Депутат Вассерман назвал выводы шведских ученых о загрязнении планеты еще одной дорогой в ад
10:54
Экономика
Павел Дуров рассказал о последствиях запрета криптовалют в России
10:53
Общество
Режим повышенной готовности ввели в 34 районах Краснодарского края из-за снегопада
10:50
Армия
Маневр малошумной подлодки ВМФ РФ вызвал панику на борту британского фрегата в Атлантике
10:48
Общество
Более 300 единиц спецтехники ликвидируют последствия снегопада в Краснодарском крае
10:46
Происшествия
Мужчина обстрелял полицейского из пневматики в подмосковном Домодедово
10:46
Экономика
Российский внешний долг увеличился на 11 млрд долларов в 2021 году
10:44
Армия
The Wall Street Journal: ФРГ заблокировала передачу немецкого оружия из Эстонии на Украину
10:43
Спорт
Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2022
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Онколог Покровский считает, что больной раком Заворотнюк осталось не больше двух месяцев

  /   Обновлено: 22 января 2022 10:09
Общество
Онколог Покровский считает, что больной раком Заворотнюк осталось не больше двух месяцев
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 22 января. Врач-онколог Юрий Покровский высказал свои предположения о тяжелом состоянии заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк.

По заявлению дочери Заворотнюк, состояние актрисы ухудшилось. Артистка потеряла возможность говорить. Покровский считает, что новый симптом может означать распространение опухоли и проблемы с нервной системой.

«Опухоль развивается, задевает определенные структуры головного мозга. Некоторые связаны с речевыми функциями, другие со зрительными. При потере речи пациент может остаться в живых, если у него сохранены другие функции. Но, в принципе, это говорит о том, что все печально и фатально. Месяц — два максимум», — высказался онколог в беседе с порталом Day.ru.

О болезни звезды «Моя прекрасная няня» стало известно в августе 2019 года. Врачи поставили ей неутешительный диагноз «глиобластома» — наиболее агрессивная форма опухоли мозга. По последней информации, Заворотнюк находится в своем загородном доме в Крекшино. Актриса сильно набрала в весе и передвигается на инвалидной коляске. Иногда может терять сознание от боли.

Ранее дочь артистки Анна Заворотнюк рассказала о переживаниях из-за онкологического заболевания матери. Модель призналась, что ей тяжело видеть, в каком состоянии она находится.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Онколог Покровский считает, что больной раком Заворотнюк осталось не больше двух месяцев
актриса онкология покровский заворотнюк
Комментировать