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Guardian: Борису Джонсону не удастся спасти свой рейтинг упреками в адрес Путина

Политика
Guardian: Борису Джонсону не удастся спасти свой рейтинг упреками в адрес Путина
gov.uk

Лондон, 22 января. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не должен даже пытаться ввязываться в споры между Россией и Украиной, заявил писатель и обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс.

По его словам, нелепые угрозы в адрес президента РФ Владимира Путина никак не повлияют на сознание руководства Москвы. А если глава Правительства Великобритании хочет поднять рейтинг, делая громкие политические заявления, то у него ничего не получится.

«В политике нет ничего более опасного, чем популист, который находится в беде — разве что такая ситуация, когда в беду попадают два популиста», — отметил автор, поставив политика на место.

Вместе с тем колумнист добавил, что Великобритания вообще не имеет никакого отношения к ситуации между Россией и Украиной. Москва никогда не угрожала Лондону разрывом экономических отношений или в каких либо других аспектах. Почему тогда Правительство Соединенного Королевства пытается любыми доступными способами задеть российскую сторону, остается вопросом.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон попал в громкий политический скандал и вызвал гнев жителей Великобритании. Премьер-министр страны час то устраивал вечеринки, пока вся страна находилась в условиях жесткого локдауна.

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украина путин джонсон
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