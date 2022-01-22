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Эксперты «Сбера» назвали основные схемы обмана розничных инвесторов

Экономика
Эксперты «Сбера» назвали основные схемы обмана розничных инвесторов
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 января. Представители Сбербанка перечислили наиболее популярные схемы аферистов в сфере розничного инвестирования. Об этом пишет РИА Новости.

Кибермошенники часто прибегают к использованию закрытых каналов в Telegram, чтобы обмануть инвестора-физлица. Помимо этого, злоумышленники могут попытаться выкрасть деньги через фальшивые сайты по проверке брокеров, а также с помощью звонков лжесотрудников Московской биржи.

«Вас приглашают в закрытый Telegram-канал, где манипуляторы призывают покупать акции, которые скоро "взлетят". Инвесторы следуют совету — курс актива растет. Мошенники продают свои акции на пике стоимости. Затем курс падает, а инвесторы, которые купили дорогие акции, теряют деньги», — рассказывают о ненадежном методе вложения средств в «Сбере».

Важно помнить, что инвестировать туда, где обещается сверхвысокий доход, всегда рискованно, предупреждают в Сбербанке. Также важно доверять данным только из проверенных источников. Не стоит переводить денежные средства по высланным якобы работниками Мосбиржи реквизитам, чтобы приобрести привлекательные ценные бумаги. «Сбер» указывает, что сотрудники торговой платформы никогда не звонят инвесторам, а площадка работает с физическими лицами только через посредников-брокеров.

Также требуется опасаться фишинговых веб-сайтов, где осуществляется ненастоящая проверка брокеров на благонадежность. Лучше всего изучать соответствующие данные с помощью официального сайта Банка России. Личные контакты и другие персональные данные не рекомендуется вводить на неофициальных сайтах, резюмировали в кредитной организации.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев подтверждает, что аферисты все чаще играют на желании жителей страны получить дополнительный источник дохода, поэтому активизируют свою деятельность в инвестиционном сегменте.

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Все новости / Экономика / Эксперты «Сбера» назвали основные схемы обмана розничных инвесторов
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