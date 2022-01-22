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Аналитики The Drive восхитились инновационной конструкцией российского истребителя Су-34

Армия
Аналитики The Drive восхитились инновационной конструкцией российского истребителя Су-34
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Вашингтон, 22 января. Российский истребитель Су-34 является удивительной боевой машиной, которая может похвастаться «сумасшедшими» особенностями. К такому выводу пришли обозреватели американского издания The Drive.

Эксперты рассказали о необычных особенностях российского Су-34. По словам аналитиков, в глаза бросается его огромный «утиный» нос. Еще одной яркой деталью стала компоновка кабины истребителя, где пилоты располагаются бок о бок, передает «ПолитРоссия».

«Однако, возможно, более полезным является предоставление достаточного места для одного члена экипажа, чтобы он мог покинуть свое место и встать прямо в отсеке за кабиной или лечь ничком», — говорится в статье.

По словам авторов, некоторые эксперт ошибочно полагают, что в хвосте самолета находится радар, направленный назад, чтобы предупреждать об угрозах с тыла. Однако это не так, потому что в действительности там установлен дополнительный источник питания для бортовых систем. Аналитиков из США впечатлила инновационная конструкция российского Су-34.

«С новыми улучшениями, а также дополнительным оружием, вполне вероятно, что в будущем СУ-34 получит еще больше инновационных функций», — сказано в публикации.

Ранее западные эксперты говорили, что Су-34 станет смертельной угрозой для НАТО. По их словам, этот самолет будет выполнять ключевые функции в случае войны.

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россия истребитель су-34
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