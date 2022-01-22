«У них нет денег»: почему на Украине не смогут построить космодром

Заявление руководителя космической промышленности Украины о планах на постройку космодрома — просто слова. Украина была развитой индустриальной республикой и создавала ракеты в составе СССР, все это — в далеком прошлом. Квалифицированных кадров нет, предприятия разрушены, денег властям не хватает на самое необходимое. Об этом ФАН рассказали член Общественного совета Роскосмоса Игорь Маринин и российский политолог Владимир Джаралла.

Ранее директор Национального Центра управления и испытаний космических средств Украины Владимир Присяжный сообщил, что Украина планирует построить космодром на побережье Черного моря. По словам украинского чиновника, вопрос придется согласовывать с Турцией из-за рисков падения ступеней ракет на ее территории.

В это же время Украина, по словам украинских политиков, стала самой нищей страной в Европе.

Академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин пояснил, что для легкой ракеты «Циклон», которые, вероятно, хотят начать запускать на Украине, пусковой комплекс не так уж и сложен, необходима стартовая площадка и бункеры для топлива. Однако топливо для ракет на Украине гиптильное, оно крайне токсично, в нем используется диметилгидразин и азотная кислота как окислитель, это сводит к нулю вероятность, что какая-либо страна даст согласие, чтобы на ее территорию при выводе ракеты на орбиту падали ядовитые части аппарата. По словам ученого, в Казахстане на космодроме Байконур, а также во всем мире от этого топлива отказываются.

«На Украине во времена СССР в области космической промышленности работали много высококвалифицированных специалистов. Они сконструировали в 70-х годах прошлого века качественную трехступенчатую ракету-носитель легкого класса для запуска космических аппаратов «Циклон-3», которая запускалась в автоматическом режиме. Позже, уже после развала СССР, Украина попыталась построить совместно с Бразилией космодром на территории Южной Америки и запустить с него ракету «Циклон-4», но у них это не получилось. Сегодня на Украине могут делать двигатели для итальянских ракет-носителей легкого класса Vega. Этот двигатель на ракете — третий, он включается в безвоздушном пространстве. При отрыве от поверхности нужны более мощные агрегаты. Украина не может самостоятельно запускать даже собственные спутники. Так, украинский спутник «Ciч» на орбиту будут выводить Соединенные Штаты. Спутник, который по заказу Киева изготовила Россия, Украина не может выкупить. У них нет денег, поэтому спутник лежит в Красноярске», — рассказал эксперт.

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Главный редактор журнала «Новости космонавтики» усомнился, что мечты украинских спикеров о строительстве космодрома в ближайшие годы осуществятся. Он уточнил, что даже для производства и запуска легких ракет, которые не способны нести космонавтов, нужны большие средства. При этом, по словам специалиста, проект окупится нескоро, так как для того, чтобы другая страна доверила Украине вывести на низкую опорную орбиту свое космическое оборудование, исполнитель должен иметь серьезный авторитет. Кроме того, по словам Маринина, космодром предполагает огромную зону отчуждения из-за опасности, связанной с падением ступеней, и маловероятно, что какое-то государство предоставит другой стране поле падения, таких прецедентов в мире не было.

Эксперт по внешней и внутренней политике Украины Владимир Джаралла напомнил, что Украина в настоящее время переживает жесткий экономический кризис: это безработица, обнищание народных масс и острая нехватка топлива для производства электроэнергии и отопления. Он признался, что считает заявления от украинских должностных лиц о строительстве космодрома несвоевременными фантазиями.

«Теоретически построить на Украине стартовую площадку для легких ракет можно. Это сооружение не будет полноценным ракетодромом. При этом на передний план выходят основные факторы: инвестиции, гарантированные безопасность и надежность объекта, географические условия. Так, Израиль запускает ракеты против вращения Земли и сжигает много ракетного топлива, потому что траектория старта должна проходить через нейтральные воды. В Японии — те же проблемы. Они вынесли космодром на один из небольших отдаленных островов и тратят большие деньги на доставку туда топлива и оборудования», — рассказал политолог.

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Собеседник ФАН высказал мнение, что в настоящее время понятия «Украина» и «безопасность» плохо сочетаются. Он обратил внимание, что на заре украинской «незалежности» при ракетных стрельбах под Киевом одна тактическая ракета упала в жилом районе столицы Украины и разрушила дом: погиб человек. Благодаря тому, что стрельбы проводились без боеголовок, не произошло гибели сотен или тысяч людей. Джаралла напомнил также о трагедии 2001 года, когда над Черным морем украинские вооруженные силы сбили пассажирский российский лайнер, который летел из Израиля.

«Виновные в том, что над самопровозглашенной республикой ДНР летом 2014 года был сбит малазийский «боинг», доподлинно не установлены. Запад огульно обвиняет в трагедии Донецк и Москву, но очень много неясного. Хотя бы то, что Украина направила пассажирский самолет в зону боевых действий, вызывает вопросы, на которые Киев не желает отвечать. Страна, которая создает подобные инциденты, не вызывает доверия. С технической точки зрения Украина была дееспособна в плане космического производства около четверти века назад. Мощное предприятие отрасли, «Южмаш», было частью военно-промышленного комплекса СССР. После разрыва связей с российским сегментом предприятие остановилось», — заметил аналитик.

Владимир Джаралла убежден, что Украина не в состоянии реализовать свой потенциал как в высокоточном производстве, так и в промышленности в целом. Эксперт заявил, что, по его мнению, несмотря на наличие космического ведомства и штата чиновников, занимающихся управлением отрасли, в действительности космической индустрии на Украине нет, а то, что сохранилось, является жалкими остатками некогда мощной индустрии. Громкие заявления, по словам политолога, украинские руководители делают, чтобы оправдать свое существование, привлечь внимание и выбить средства, которые будут расхищены.

Ранее ФАН рассказал, стоит ли верить заявлению украинского политика о том, что в стране по примеру США планируется введение продовольственных талонов для малоимущих. Эксперты сочли речь официального представителя власти пустыми словами, к которым украинцам не стоит относиться серьезно: денег у Киева нет.