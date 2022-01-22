Кирилл Капризов превзошел Буре по набранным очкам в первых 90 матчах в НХЛ

Чикаго, 22 января. «Миннесота Уайлд» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) крупно победила «Чикаго Блэкхоукс». Встреча проходила на чикагской арене «Юнайтед-центр» и завершилась со счетом 5:1 в пользу клуба из Миннеаполиса.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов дважды ассистировал одноклубникам в этом матче. Результативные действия позволили 24-летнему россиянину обогнать по количеству набранных очков Павла Буре и Сергея Макарова за первые 90 матчей в заокеанской лиге. Капризов набрал 97 (43+54) очков за первые 90 матчей в НХЛ, у Буре и Макарова — по 96 очков.

Нападающий занял четвертую строчку среди российских хоккеистов по набранным очкам за первые 90 матчей в НХЛ. Третье место за нынешним тренером сборной России по хоккею Алексеем Жамновым (98 очков), второе место у нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (102), в лидерах — капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (116).

Ранее Капризов сделал две результативные передачи в матче между «Миннесотой Уайлд» и «Анахайм Дакс». В этой встрече подопечные Дина Эвасона одержали победу со счетом 7:3.