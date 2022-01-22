Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 января 10:57
10:57
Общество
Правительство России утвердило дополнительные меры по борьбе со штаммом «Омикрон»
10:54
Общество
Депутат Вассерман назвал выводы шведских ученых о загрязнении планеты еще одной дорогой в ад
10:54
Экономика
Павел Дуров рассказал о последствиях запрета криптовалют в России
10:53
Общество
Режим повышенной готовности ввели в 34 районах Краснодарского края из-за снегопада
10:50
Армия
Маневр малошумной подлодки ВМФ РФ вызвал панику на борту британского фрегата в Атлантике
10:48
Общество
Более 300 единиц спецтехники ликвидируют последствия снегопада в Краснодарском крае
10:46
Происшествия
Мужчина обстрелял полицейского из пневматики в подмосковном Домодедово
10:46
Экономика
Российский внешний долг увеличился на 11 млрд долларов в 2021 году
10:44
Армия
The Wall Street Journal: ФРГ заблокировала передачу немецкого оружия из Эстонии на Украину
10:43
Спорт
Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2022
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Премьер Молдавии Гаврилица назвала позицию «Газпрома» по поставкам топлива «недружественной»

  /   Обновлено: 22 января 2022 09:28
Экономика
Премьер Молдавии Гаврилица назвала позицию «Газпрома» по поставкам топлива «недружественной»
twitter.com  /  @natgavrilita

Кишинев, 22 января. Письмо «Газпрома» с предупреждением о прекращении поставок в случае неуплаты аванса за январь является «недружественным жестом», считает премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

В беседе с журналистами она напомнила, что правительство из-за возможных проблем с поставками российского газа было вынуждено ввести режим ЧП. Перед этим компания «Молдовагаз» получила письмо от «Газпрома», в котором говорилось о прекращении экспорта топлива в республику, если платеж не будет получен до 21 января. При этом, как считает Гаврилица, российский холдинг может позволить себе отсрочить платеж.

По словам премьера, закупочная стоимость газа остается значительно выше тарифа для потребителей, в связи с чем очередное повышение тарифов для потребителей неизбежно. Однако власти республики уже готовят новый пакет компенсаций гражданам, заверила Гаврилица.

Накануне компания «Молдовагаз» потребовала повысить стоимость голубого топлива для потребителей на 45% для покрытия затрат на закупки. После подписания нового долгосрочного контракта между Кишиневом и Москвой тарифы выросли в 2,4 раза, однако этого оказалось недостаточно из-за роста цен. В ноябре Молдавия закупала у России газ по 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе стоимость ресурса уже составляла 646 доллара.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Премьер Молдавии Гаврилица назвала позицию «Газпрома» по поставкам топлива «недружественной»
Газпром газ молдавия гаврилица
Комментировать