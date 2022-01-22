Премьер Молдавии Гаврилица назвала позицию «Газпрома» по поставкам топлива «недружественной»

Кишинев, 22 января. Письмо «Газпрома» с предупреждением о прекращении поставок в случае неуплаты аванса за январь является «недружественным жестом», считает премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

В беседе с журналистами она напомнила, что правительство из-за возможных проблем с поставками российского газа было вынуждено ввести режим ЧП. Перед этим компания «Молдовагаз» получила письмо от «Газпрома», в котором говорилось о прекращении экспорта топлива в республику, если платеж не будет получен до 21 января. При этом, как считает Гаврилица, российский холдинг может позволить себе отсрочить платеж.

По словам премьера, закупочная стоимость газа остается значительно выше тарифа для потребителей, в связи с чем очередное повышение тарифов для потребителей неизбежно. Однако власти республики уже готовят новый пакет компенсаций гражданам, заверила Гаврилица.

Накануне компания «Молдовагаз» потребовала повысить стоимость голубого топлива для потребителей на 45% для покрытия затрат на закупки. После подписания нового долгосрочного контракта между Кишиневом и Москвой тарифы выросли в 2,4 раза, однако этого оказалось недостаточно из-за роста цен. В ноябре Молдавия закупала у России газ по 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе стоимость ресурса уже составляла 646 доллара.