Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 января 10:57
10:57
Общество
Правительство России утвердило дополнительные меры по борьбе со штаммом «Омикрон»
10:54
Общество
Депутат Вассерман назвал выводы шведских ученых о загрязнении планеты еще одной дорогой в ад
10:54
Экономика
Павел Дуров рассказал о последствиях запрета криптовалют в России
10:53
Общество
Режим повышенной готовности ввели в 34 районах Краснодарского края из-за снегопада
10:50
Армия
Маневр малошумной подлодки ВМФ РФ вызвал панику на борту британского фрегата в Атлантике
10:48
Общество
Более 300 единиц спецтехники ликвидируют последствия снегопада в Краснодарском крае
10:46
Происшествия
Мужчина обстрелял полицейского из пневматики в подмосковном Домодедово
10:46
Экономика
Российский внешний долг увеличился на 11 млрд долларов в 2021 году
10:44
Армия
The Wall Street Journal: ФРГ заблокировала передачу немецкого оружия из Эстонии на Украину
10:43
Спорт
Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2022
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Этот день в истории». Что произошло 22 января, праздники, факты, люди

Видео

Список самых важных и интересных событий вы можете узнать в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и ветераны войск авиации. В этот день в 1942 году был создан первый истребительный корпус авиации ПВО.

22 января 1905 года полиция Петербурга применила оружие для разгона мирного шествия рабочих — было убито и ранено более 4500 человек. Этот день в народе получил название «кровавое воскресенье». Трагическое событие стало началом первой русской революции.

Чем еще запомнится 22-й день января, узнаете в новом выпуске ежедневной программы.

Вернуться назад
Все новости / Видео / «Этот день в истории». Что произошло 22 января, праздники, факты, люди
этот день в истории
Комментировать