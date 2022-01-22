«Этот день в истории». Что произошло 22 января, праздники, факты, люди

Список самых важных и интересных событий вы можете узнать в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и ветераны войск авиации. В этот день в 1942 году был создан первый истребительный корпус авиации ПВО.

22 января 1905 года полиция Петербурга применила оружие для разгона мирного шествия рабочих — было убито и ранено более 4500 человек. Этот день в народе получил название «кровавое воскресенье». Трагическое событие стало началом первой русской революции.

Чем еще запомнится 22-й день января, узнаете в новом выпуске ежедневной программы.