Внедорожник Lada Niva Legend показали на автосалоне в Японии

Токио, 22 января. Российский внедорожник Lada Niva Legend дебютировал на автосалоне в Токио в январе. Японская версия машины получила ряд отличий, в том числе сменила название.

Фирма «Сумотори» из Владивостока представила автомобиль как Vlada 4x4. Внедорожник специально адаптировали под японских покупателей. Руль при этом оставили слева, иначе производителю пришлось бы капитально менять конструкцию.

Lada Niva Legend уже прошла процедуру сертификации и готовится выехать на японские дороги. Внешних отличий от российского «брата» не наблюдается. По части силовой установки, отмечают журналисты, также ничего не изменилось. Под капотом все тот же 1,7-литровый мотор с отдачей в 83 лошадиные силы.

Автожурналист японского издания Asahi Shimbun Фумио Огава поделился впечатлениями от внедорожника. В первую очередь он отметил способность автомобиля передвигаться по бездорожью в самых суровых условиях.

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