Премьеру двух частей франшизы «Миссия невыполнима» перенесли на год из-за пандемии

Вашингтон, 22 января. Выход седьмой и восьмой частей франшизы «Миссия невыполнима» отложили на год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Премьера боевиков должна была состояться в сентябре 2022 и июле 2023 года. Продюсеры решили перенести сроки на июль 2023 и июнь 2024 года соответственно, заявили в Paramount Pictures и Skydance.

«После тщательного рассмотрения Paramount Pictures и Skydance решили отложить даты выхода седьмой и восьмой частей фильмов «Миссия невыполнима» в ответ на задержки, обусловленные пандемией коронавируса», — передает заявление Reuters.

Ранее издание Page Six опубликовало серию снимков, на которых видно, как звезда франшизы Том Круз совершал полет на съемках. При этом он не сидел в кабине самолета, а забрался на нижнюю часть крыла. Для своего трюка он использовал специальный ремень безопасности, который позволил ему пристегнуться вверх ногами.