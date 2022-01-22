Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 января 10:56
10:54
Общество
Депутат Вассерман назвал выводы шведских ученых о загрязнении планеты еще одной дорогой в ад
10:54
Экономика
Павел Дуров рассказал о последствиях запрета криптовалют в России
10:53
Общество
Режим повышенной готовности ввели в 34 районах Краснодарского края из-за снегопада
10:50
Армия
Маневр малошумной подлодки ВМФ РФ вызвал панику на борту британского фрегата в Атлантике
10:48
Общество
Более 300 единиц спецтехники ликвидируют последствия снегопада в Краснодарском крае
10:46
Происшествия
Мужчина обстрелял полицейского из пневматики в подмосковном Домодедово
10:46
Экономика
Российский внешний долг увеличился на 11 млрд долларов в 2021 году
10:44
Армия
The Wall Street Journal: ФРГ заблокировала передачу немецкого оружия из Эстонии на Украину
10:43
Спорт
Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2022
10:42
Экономика
Коррекция рынка акций может спровоцировать приток средств на депозиты
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Foreign Policy: в США призвали исключить Россию и Белоруссию из ОБСЕ

  /   Обновлено: 22 января 2022 09:20
Политика
Foreign Policy: в США призвали исключить Россию и Белоруссию из ОБСЕ
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Вашингтон, 22 января. Россию и Белоруссию необходимо исключить из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). С таким заявлением выступил экс-посол США в организации Джеймс Гилмор.

В своей статье для издания Foreign Policy бывший дипломат отметил, что это необходимо сделать в связи с ситуацией вокруг Украины. В противном случае Вашингтону следует прекратить финансирование ОБСЕ, считает Гилмор.

«ОБСЕ поддерживает принципы Хельсинских соглашений, среди них — принцип, согласно которому ни одна страна не нападет на другую через признанные границы», — указал бывший посол.

В статье Гилмор указал, что если страны организации не исключат РФ и «ее сателлита Белоруссию», то США нужно перестать давать деньги для Организации.

Ранее сообщалось, что председатель ОБСЕ Збигнев Рау запланировал визит в Москву в середине февраля. Эту информацию подтвердили в российском МИД.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Foreign Policy: в США призвали исключить Россию и Белоруссию из ОБСЕ
россия сша обсе
Комментировать