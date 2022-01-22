Foreign Policy: в США призвали исключить Россию и Белоруссию из ОБСЕ

Вашингтон, 22 января. Россию и Белоруссию необходимо исключить из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). С таким заявлением выступил экс-посол США в организации Джеймс Гилмор.

В своей статье для издания Foreign Policy бывший дипломат отметил, что это необходимо сделать в связи с ситуацией вокруг Украины. В противном случае Вашингтону следует прекратить финансирование ОБСЕ, считает Гилмор.

«ОБСЕ поддерживает принципы Хельсинских соглашений, среди них — принцип, согласно которому ни одна страна не нападет на другую через признанные границы», — указал бывший посол.

В статье Гилмор указал, что если страны организации не исключат РФ и «ее сателлита Белоруссию», то США нужно перестать давать деньги для Организации.

Ранее сообщалось, что председатель ОБСЕ Збигнев Рау запланировал визит в Москву в середине февраля. Эту информацию подтвердили в российском МИД.