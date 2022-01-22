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Сказочно красиво: Барановская показала, как отдыхает на Мальдивах в компании молодого фотографа
Шоу-бизнес
Сказочно красиво: Барановская показала, как отдыхает на Мальдивах в компании молодого фотографа
instagram.com  /  @baranovskaya_tv

Москва, 22 января. Российская телеведущая Юлия Барановская отправилась в отпуск без детей, рожденных в браке с футболистом Андреем Аршавиным. Ее заметили на Мальдивах вместе с 33-летним фотографом Алексеем Сизгановым. На своей странице в Instagram звезда делится моментами отдыха, а также показала видео из отеля, где остановилась со своим новоиспеченным возлюбленным.

Для отдыха телеведущая и фотограф выбрали виллу с видом на океан. Она входит во владения отеля InterContinental Maldives, а ее стоимость составляет более 120 тысяч рублей за сутки пребывания.

Сказочно красиво: Барановская показала, как отдыхает на Мальдивах в компании молодого фотографа
Pr Scr instagram.com / @baranovskaya_tv

Стоит отметить, что Барановская уже не в первый раз отправляется в путешествие вместе с Сизгановым. Ранее пару замечали на Байкале и в Архангельской области. Ее спутник по праву считается одним из самых перспективных российских фотографов. Он работает со звездами шоу-бизнеса. В его Instagram можно увидеть фотографии таких персон, как Вера Брежнева, Филипп Киркоров, Ани Лорак и других.

Юлия Барановская часто становится гостьей и ведущей различных шоу. Не так давно она пришла на шоу «Модный приговор», а уж про ее роль соведущей Александра Гордона в шоу «Мужское/Женское» говорить не приходится.

При этом в Сети постоянно появляются слухи о закрытии ток-шоу. Летом 2021 года был последний раз, когда передачу провожали на покой. Но многие считают, что из-за сезонного времени отпусков телезрители потеряли передачу и решили, что она больше не вернется.

Ранее сообщалось, как Барановская продолжает разбираться с бывшим супругом Андреем Аршавиным из-за алиментов.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сказочно красиво: Барановская показала, как отдыхает на Мальдивах в компании молодого фотографа
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