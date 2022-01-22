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CNN: дипломатов США могут эвакуировать из Украины на следующей неделе

Политика
CNN: дипломатов США могут эвакуировать из Украины на следующей неделе
wikipedia.org  /  Kholodovsky

Киев, 22 января. Американское посольство в Киеве запросило Госдепартамент разрешить неосновному персоналу и их семьям покинуть Украину.

Вашингтон планирует начать эвакуацию на следующей неделе. Об этом рассказал телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Посольство США в Киеве сегодня попросило госдепартамент разрешить уехать неосновному персоналу и семьям из посольства. США проинформировали Украину, что, "скорее всего, начнут эвакуацию на следующей неделе"», — сообщил корреспондент.

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил ситуацию с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Зеленский назвал эвакуацию «чрезмерной реакцией».

Ранее инсайдеры Bloomberg сообщили о возможной эвакуации семей дипломатов США из Киева. Семьи дипломатов, работающих в посольстве в столице Украины, могут быть эвакуированы в течение ближайших нескольких дней на фоне эскалации напряженности в стране.

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