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Политолог Ищенко: россияне не заметят отключение от SWIFT

Политика
Политолог Ищенко: россияне не заметят отключение от SWIFT
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 января. Обычные жители России не почувствуют отключение в стране международной платежной системы SWIFT. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Запад в качестве новых санкций может отключить РФ от межбанковских каналов связи. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, как это отразится на жизни россиян.

«Для России сейчас операции в долларах, даже номинированные в долларах, являются скорее экзотикой, чем правилом. В основном, давным-давно, уже десятилетиями все считают в рублях. В том числе и население привыкло все считать в рублях, платить в рублях, получать в рублях и т. д. Соответственно, на бытовых расчетах, на широких массах населения это не отразится», — отметил Ищенко.

Политолог Ищенко: россияне не заметят отключение от SWIFT
ПолитРоссия

Он добавил, что отключение от SWIFT может коснуться лишь крупных компаний, которые заранее не подумали о том, чтобы найти иной вариант проведения платежей. Что касается курса, то после введения санкций может быть скачок доллара, но постепенно все вернется к привычным значениям.

Ранее политолог Армен Гаспарян заявил, что если Запад отключит Россию от платежной системы SWIFT, то от этого пострадают, прежде всего, США и Евросоюз.

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