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Курс биткоина упал почти на 10% за сутки

Экономика
Курс биткоина упал почти на 10% за сутки
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 января. Курс биткоина обрушился в пятницу на 10% по сравнению с предыдущим днем. После падения стоимость одной монеты составила 37,7 тысячи долларов.

К 15:47 пятницы, 21 января, биткоин торговался на уровне 38,2 тысячи долларов, сообщает РБК. В моменте курс монеты падал до 37,7 тысячи долларов, обновив минимум с августа прошлого года.

Стоимость криптовалюты начала резко снижаться вечером в четверг, 20 января. На тот момент биткоин продавался за 43,5 тысячи долларов.

Кроме того, упали цены на альткоины. Ethereum за последние 24 часа подешевел на 12% — до 2,7 тысячи долларов, Solana — на 15% до 116 долларов, а Binance Coin — на 11% до 413 долларов.

Общая капитализация рынка криптовалют упала за последние сутки на 10%, сократившись до 1,9 триллиона долларов. Более 237 тысяч пользователей бирж понесли убытки. Они потеряли в общей сложности 900 миллионов долларов.

Ранее инвестиционная компания из США Invesco предупредила, что биткоин начал серьезно сдавать позиции. Зафиксированная просадка уже свидетельствует о сдувании «пузыря», отметили в инвестфирме.

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