Постпред США Томас-Гринфилд: Россия не остановит поставки газа Европе в случае санкций

Вашингтон, 22 января. Перекрытие подачи газа в Европу в ответ на возможные санкции было бы невыгодно для России.

План США на случай приостановки поставок газа Россией в Европу заключается в том, чтобы «тесно сотрудничать с союзниками» для их поддержки, включая «возможность действий русских в отношении трубопровода». Об этом рассказала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает телерадиокомпания «RAI».

«Но я считаю, что это в равной степени навредило бы и России, поэтому было бы не в их интересах перекрывать доступ европейцев к газопроводу», — сказала она.

Украинский политобозреватель, публицист и журналист Елена Маркосян заявила, что американские власти боятся запуска «Северного потока — 2», поскольку он может выбить США из Европы и положить конец НАТО. В Европе начинает стремительно заканчиваться газ. По данным Gas Infrastructure Europe, которые приводит «Газпром», на 15 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 25% (на 15,6 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня.