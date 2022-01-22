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Политолог Ищенко: у Зеленского нет ресурсов, чтобы посадить Порошенко

Политика
Политолог Ищенко: у Зеленского нет ресурсов, чтобы посадить Порошенко
Новостное агентство «Харьков».

Москва, 22 января. Президент Украины Владимир Зеленский не имеет ресурсов, чтобы посадить в тюрьму своего предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Бывший украинский лидер вернулся в страну из Варшавы. Суд отпустил его под личное обязательство. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил это событие.

«У команды Зеленского не хватает ресурсов, чтобы реализовывать свои собственные пожелания. Потому что Зеленского, как показывает практика и опыт, очень легко накрутить и, пиная по его амбициям, заставить принять любое решение по отношению к любому политику или олигарху на Украине. То есть, он себя чувствует местным Александром Македонским», — отметил Ищенко.

Политолог Ищенко: у Зеленского нет ресурсов, чтобы посадить Порошенко
Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Он добавил, что Зеленский страдает от комплексов. Поэтому он старается демонстрировать свое достоинство любым путем, но желательно силовым. Однако ресурсов хватило лишь на такую меру пресечения, ведь дело против Порошенко не закрыто, а такое решение можно списать на независимость суда.

Ранее находящийся в заключении бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили заявил, что экс-президенту Украины Петру Порошенко «по-человечески» не стоит попадать в тюрьму. Он напомнил политику о своем прибытии в украинское государство и последующий арест.

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порошенко зеленский ищенко
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