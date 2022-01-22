Политолог Ищенко: у Зеленского нет ресурсов, чтобы посадить Порошенко

Москва, 22 января. Президент Украины Владимир Зеленский не имеет ресурсов, чтобы посадить в тюрьму своего предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Бывший украинский лидер вернулся в страну из Варшавы. Суд отпустил его под личное обязательство. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил это событие.

«У команды Зеленского не хватает ресурсов, чтобы реализовывать свои собственные пожелания. Потому что Зеленского, как показывает практика и опыт, очень легко накрутить и, пиная по его амбициям, заставить принять любое решение по отношению к любому политику или олигарху на Украине. То есть, он себя чувствует местным Александром Македонским», — отметил Ищенко.

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Он добавил, что Зеленский страдает от комплексов. Поэтому он старается демонстрировать свое достоинство любым путем, но желательно силовым. Однако ресурсов хватило лишь на такую меру пресечения, ведь дело против Порошенко не закрыто, а такое решение можно списать на независимость суда.

Ранее находящийся в заключении бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили заявил, что экс-президенту Украины Петру Порошенко «по-человечески» не стоит попадать в тюрьму. Он напомнил политику о своем прибытии в украинское государство и последующий арест.