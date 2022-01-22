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Пользователи Telegram высмеяли Зеленского за обращение к Байдену

  /   Обновлено: 22 января 2022 08:44
Политика
Пользователи Telegram высмеяли Зеленского за обращение к Байдену
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 22 января. Президент США Джо Байден в ходе своего выступления, посвященного годовщине его работы на посту главы Белого дома, заявил о незначительном «вторжении» России, чем вызвал негодование у украинского лидера Владимира Зеленского.

Президент Украины ответил своему американскому коллеге через Twitter. Однако его сограждане не оценили эту публикацию.

«Первый раз вижу, чтоб товар спорил о собственной цене», — иронизирует NF.

Пользователь Artyom не понял смысла поста Зеленского, который считает, что не бывает маленького народа. Именно так после 2014 года Украина себя и ведет.

«Господи, «президент великой державы». Поправьте ему там корону кто-нибудь», — написал один из комментирующих.

Джон Д. предложил Зеленскому посетить Донецк или Крым. Иначе его величие выходит неполным.

«Да, не растеряй он рейтинг, такое заявление весьма бы пришлось кстати. Жаль, что он его растерял (не жаль)», — добавила Лизанька.

Читатель Ell предложил президенту Украины помолчать. Он сам загнобил своих сограждан, которые разговаривают на русском языке, хотя их в стране немало.

«Ой, а что Зеленский не тегнул Байдена? Обычно он это делает», — поинтересовался sunwind.

Ранее жители Харькова в Facebook высмеяли слова президента Украины Владимира Зеленского об «оккупации» города Россией. Президент в интервью для The Washington Post подчеркнул, что именно с этого города российская армия может начать «вторжение».

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украина сша зеленский байден
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