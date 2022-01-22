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Соцсети: авария в шахте «Осинниковская» в Кузбассе унесла жизнь человека

Происшествия
Соцсети: авария в шахте «Осинниковская» в Кузбассе унесла жизнь человека
pixabay.com

Кемерово, 22 января. Авария произошла на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области. Об этом пишут в социальных сетях.

Известно, что на место выехали медики и спасатели. Пишут об одном погибшем.

«ЧП на шахте Осинниковская. Сегодня в 2:00 ночи пролетели команда горноспасателей и реанимация. На шахте «Осинниковская» погиб 32-летний шахтер, задавило козырьком секции», – гласит сообщение.

Никакой официальной информации пока нет. Издание Сибдепо обратилось за комментарием в Осинниковский муниципальный округ, но там что-либо говорить о вероятном происшествии пока не берутся.

Ранее стало известно, что из другой шахты в Кузбассе эвакуировали горняков из-за проблем с вентиляцией. В шахте «Комсомольская» находились 50 человек. Пострадавших нет.

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авария кузбасс шахта
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