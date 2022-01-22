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Политолог Гаспарян объяснил, чем обернется для Запада отключение России от SWIFT

Политика
Политолог Гаспарян объяснил, чем обернется для Запада отключение России от SWIFT
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 января. Если Запад отключит Россию от платежной системы SWIFT, то от этого пострадают, прежде всего, США и Евросоюз. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

РФ может столкнуться с новым пакетом санкций, среди которых быть может отключение от международной платежной платформы. Эксперт в интервью для «Украина.ру» объяснил последствия этого шага.

«Автоматически рушится экспорт и импорт. Вот сейчас зима. Европа перестает получать газ. Как она будет расплачиваться? Каким образом? Нарочными? Чемоданы денег будут в Москву посылать», — отметил Гаспарян.

Политолог Гаспарян объяснил, чем обернется для Запада отключение России от SWIFT
instagram.com / @asgasparyan

Он добавил, что в случае отключения от SWIFT произойдет резкий скачок цен на нефть. Россия после этого сразу перестанет поставлять нефть, а это уже удар по США. Тогда уже сами американцы начнут спрашивать с правительства, по какой причине бензин подорожал втрое. Гражданам этой страны, по мнению политолога, глубоко плевать на Украину с ее проблемами.

Ранее глава Минэкономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что отключение России от международной межбанковской системы SWIFT стало бы крайней мерой, однако строить догадки об «абстрактных санкциях» смысла нет.

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сша запад swift гаспарян
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