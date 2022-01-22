Политолог Гаспарян объяснил, чем обернется для Запада отключение России от SWIFT

Москва, 22 января. Если Запад отключит Россию от платежной системы SWIFT, то от этого пострадают, прежде всего, США и Евросоюз. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

РФ может столкнуться с новым пакетом санкций, среди которых быть может отключение от международной платежной платформы. Эксперт в интервью для «Украина.ру» объяснил последствия этого шага.

«Автоматически рушится экспорт и импорт. Вот сейчас зима. Европа перестает получать газ. Как она будет расплачиваться? Каким образом? Нарочными? Чемоданы денег будут в Москву посылать», — отметил Гаспарян.

instagram.com / @asgasparyan

Он добавил, что в случае отключения от SWIFT произойдет резкий скачок цен на нефть. Россия после этого сразу перестанет поставлять нефть, а это уже удар по США. Тогда уже сами американцы начнут спрашивать с правительства, по какой причине бензин подорожал втрое. Гражданам этой страны, по мнению политолога, глубоко плевать на Украину с ее проблемами.

Ранее глава Минэкономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что отключение России от международной межбанковской системы SWIFT стало бы крайней мерой, однако строить догадки об «абстрактных санкциях» смысла нет.