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Пользователи Twitter призвали МИД Британии не делать выпады в сторону Путина

Политика
Пользователи Twitter призвали МИД Британии не делать выпады в сторону Путина
Федеральное агентство новостей

Лондон, 22 января. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала президента России Владимира Путина не "вторгаться" на Украину. В противном случае, это может вызвать ужасные последствия.

Глава британского внешнеполитического ведомства уверена, что Москва пытается восстановить СССР. Однако ее сограждане имеют иную точку зрения.

«Путин наверняка сейчас сидит и трясется. Сколько у нас пригодных танков на руках? 50, может быть 100, на самом деле, я думаю, и 50 нет. А у Путина сколько? Тысяча, 10 тысяч, вы поняли, к чему я веду», — отметил @Kevin211021.

Пользователь @madcatman1 считает, что в случае противостояния России и Великобритании последней придется несладко. Москва легко разобьет британскую армию и не заметит.

«Да, конечно, Владимир Путин будет серьезно относиться к этой сырной леди», — прокомментировал @chrisdazey.

Читатель @mattyourmate удивлен, почему Запад так поддерживает Украину. Она не состоит в НАТО, чтобы выделять ей вооружение. Наверняка США и Европа лишь пытаются усугубить конфликт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс об Украине. По словам главы британского министерства, украинская сторона пережила немало вторжений — «от монголов до татар».

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путин великобритания twitter лиз трасс
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