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Украина получила почти 100 млн тонн летального оружия от США

  /   Обновлено: 22 января 2022 08:37
Политика
Украина получила почти 100 млн тонн летального оружия от США
Федеральное агентство новостей

Киев, 22 января. Первая партия новой военной помощи от США, включающая 90,7 тонны летального оружия, доставлена на Украину. Об этом сообщили в американском посольстве в Киеве.

Президент США Джо Байден ранее постановил отправить на Украину первую партию помощи. Сообщается, что она прибыла на территорию страны ночью.

«Эта партия включает в себя около 200 тысяч фунтов (90,7 тонны. — Прим. ред.) летального вооружения, включая боеприпасы для защитников линии фронта Украины», — написано в заявлении посольства в Twitter.

Государственный комитет обороны Литвы также сообщил о намерении помочь Украине поставками летального оружия.

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