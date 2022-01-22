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Ясновидящая Татьяна Ларина предрекла России преодоление всех трудностей в 2022 году

Общество
Ясновидящая Татьяна Ларина предрекла России преодоление всех трудностей в 2022 году
ТВ-3

Москва, 22 января. Финалистка 15 сезона «Битвы экстрасенсов», ясновидящая Татьяна Ларина отличается скрытным образом жизни, однако агрессивная риторика в адрес России заставила ее высказать свой прогноз для РФ на 2022 год.

Текущий период принесет стране преодоление всех трудностей, несмотря на активные попытки других геополитических игроков помешать этому, уверена экстрасенс. Экономика страны также начнет активно развиваться, из-за чего страна выйдет на новый уровень. Об этом передает «Политика Сегодня».

«Сельское хозяйство наберет обороты, производство продуктов, одежды и лекарств — все будет развиваться в России», — отметила Ларина.

Ясновидящая также высказала свое мнение президенте РФ Владимире Путине. По ее словам, глава государства обладает особой энергетикой, которая защищает его от потусторонних сил.

«Сейчас так и происходит — Путин выполняет роль некоего Мессии, который защищает Россию. Он энергетически настолько силен, что неподвластен влиянию», — объяснила Татьяна.

Экстрасенс Александр Шерсти, в свою очередь, огласил предсказание для Украины. По его словам, Киев ждут «темные времена».

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