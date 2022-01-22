Политолог Гаспарян: Зеленский не смог посадить Порошенко без поддержки администрации

Москва, 22 января. Президент Украины Владимир Зеленский не смог посадить в тюрьму своего предшественника Петра Порошенко из-за того, что у него не было достаточной поддержки. Об этом рассказал политолог Армен Гаспарян.

Бывший глава государства вернулся на родину, после чего был задержан. Суд избрал меру пресечения, согласно которой олигарх должен являться в правоохранительные органы по делу о государственной измене. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» обсудил это событие.

«Зеленский хотел, очень сильно, но не смог. Во-первых, половина администрации офиса Зеленского работает против него. Это не является секретом. Они, мягко говоря, Зеленского, эти все деятели, не любят. Во-вторых, рано или поздно у прокурорских возникнет вопрос: хорошо, мы нахлобучили Медведчука, мы приняли абсолютно противозаконное решение по Шарию, но рано или поздно же придется за все это отвечать, а тут еще и Порошенко», — отметил Гаспарян.

instagram.com / @asgasparyan

Он добавил, что миллиардер, в отличие от Зеленского, является политиком. Он прочитал эту ситуацию и обыграл ее в свою пользу. Теперь президент стал посмешищем, поскольку не может выполнить предвыборное обещание.

Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что заведенное против экс-президента Украины Петра Порошенко уголовное дело в будущем обернется стратегическим проигрышем. Он назвал тяжбу токсичным делом и отметил, что разбирательства будут длиться долгое время.