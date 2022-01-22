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Пользователи Twitter ответили Госдепу США на пост про Крым: Техас — это Мексика

Политика
Пользователи Twitter ответили Госдепу США на пост про Крым: Техас — это Мексика
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 22 января. Государственный департамент США опубликовал на своем аккаунте в Twitter пост, в котором утверждает, что Крым — это Украина. Однако американцы выразили иную точку зрения.

Ведомство считает, что Россия напала на соседнюю страну в 2014 году и контролирует вооруженные силы, сосредоточенные в ДНР и ЛНР. Публикация вызвала бурную реакцию в соцсетях.

«Я уже прочертил новую российскую границу на своем глобусе», — отметил TyroneBrown.

Peter Helpeter Luena призвал США не напрашиваться на неприятности. Все последние войны эта страна и так проиграла.

«Это вы про что? Про войска в чужой стране? На суверенной земле? Сотни тысяч американских солдат расквартированы в других странах — вот чего быть точно не должно. США, убирайтесь! Нет американскому империализму!» — подчеркнул Sulamit.

Пользователь humanidee считает, что правительство США пудрит всем мозги. В результате Белый дом под шумок хочет забрать Украину под свой контроль.

«А Техас, Нью-Мексико, Калифорния и Аризона — это Мексика», — заявил Niko.

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что американские политики вновь пытаются обмануть Россию, как это было во времена Бориса Ельцина и Михаила Горбачева. Таким образом он отреагировал обращения госсекретаря США Энтони Блинкена к российской молодежи.

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