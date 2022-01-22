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Кадыров заявил, что жену Янгулбаева доставили в Грозный в качестве свидетеля

Политика
Кадыров заявил, что жену Янгулбаева доставили в Грозный в качестве свидетеля
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Грозный, 22 января. Полиция Чечни осуществила привод жены экс-судьи в отставке Сайди Янгулбаева в качестве свидетеля в рамках закона.

Янгулбаевым до этого случая три раза отправляли повестку. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Сегодня, после того как женщина была доставлена в Грозный, она напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза. Тем самым она уже заработала себе статью на реальный срок заключения», — сообщил Кадыров.

Мусаева должна была прийти к следователю по повестке и не доводить ситуацию до предела. По словам главы Чечни, правоохранительные органы действовали в рамках закона.

Ранее сообщалось, что полицейские не применяли насилия к супруге бывшего федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Ряд СМИ информировали, что Янгулбаева и его жену пытались похитить в Нижегородской области. Адвокат Наталья Добронравова уточнила, что супругу Янгулбаева увезли на допрос за пределы города неизвестные люди, представившиеся оперативниками.

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кадыров задержание янгулбаев
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