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Более 50 рабочих эвакуируют из шахты в Кузбассе из-за проблем с проветриванием

Происшествия
Более 50 рабочих эвакуируют из шахты в Кузбассе из-за проблем с проветриванием
sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета России

Кемерово, 22 января. Шахту «Комсомольская» в Кузбассе эвакуируют из-за проблем с вентиляцией. Об этом сообщили экстренные службы.

Сейчас в шахте находятся около 50 человек. Все они начали выход на поверхность, пишет РИА Новости.

Отметим, что 25 ноября произошли взрыв и последующее задымление на шахте «Листвяжная». В результате погибли 46 шахтеров и пятеро спасателей. В больницах продолжают оставаться еще 15 сотрудников МЧС. Всего число госпитализированных составляет 58 человек. На территории Кемеровской области планируют установить монумент 46 горнякам и пятерым спасателям, которые погибли во время ЧП на шахте «Листвяжная». Его расположение определят в соответствии с волей родственников жертв.

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кузбасс эвакуация шахта
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