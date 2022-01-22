Более 50 рабочих эвакуируют из шахты в Кузбассе из-за проблем с проветриванием

Кемерово, 22 января. Шахту «Комсомольская» в Кузбассе эвакуируют из-за проблем с вентиляцией. Об этом сообщили экстренные службы.

Сейчас в шахте находятся около 50 человек. Все они начали выход на поверхность, пишет РИА Новости.

Отметим, что 25 ноября произошли взрыв и последующее задымление на шахте «Листвяжная». В результате погибли 46 шахтеров и пятеро спасателей. В больницах продолжают оставаться еще 15 сотрудников МЧС. Всего число госпитализированных составляет 58 человек. На территории Кемеровской области планируют установить монумент 46 горнякам и пятерым спасателям, которые погибли во время ЧП на шахте «Листвяжная». Его расположение определят в соответствии с волей родственников жертв.