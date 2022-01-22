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Посол Степанов заявил о необоснованности расширения НАТО к границам России

  /   Обновлено: 22 января 2022 07:52
Политика
Посол Степанов заявил о необоснованности расширения НАТО к границам России
Федеральное агентство новостей

Оттава, 22 января. Расширение Североатлантического альянса к границам России является необоснованным. Соответствующее заявление сделал посол РФ в Канаде Олег Степанов телеканалу CBC.

Действия военного блока вызывают беспокойство. Дипломат также отметил, что Россия не намерена вторгаться на территорию Украины. Он также допустил провал в переговорах по гарантиям безопасности со странами НАТО в случае, если РФ не получит то, что хочет.

«Мы считаем, что расширение НАТО к нашим границам является необоснованным. Мы обеспокоены нашей безопасностью», — подчеркнул Степанов.

Кроме того, посол добавил, что введение санкций из-за Украины Западом приведет к последствиям в двусторонних отношениях с этими странами.

Ранее посол Москвы в Оттаве Олег Степанов заявил, что Правительству России не страшны ограничительные меры Канады, так как они не смогут навредить стране.

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