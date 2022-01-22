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Глава ВМС Германии Шенбах признал, что Крым не вернется в состав Украины

Политика
Глава ВМС Германии Шенбах признал, что Крым не вернется в состав Украины
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Сергеева

Берлин, 22 января. Крым никогда не вернется в состав Украины, заявил глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах.

Шенбах назвал фактом, что Крым никогда не вернется к Украине. Об этом он заявил, выступая на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.

«Крымского полуострова нет, он никогда не вернется, это факт», — сказал Шенбах.

Ранее сенатор Алексей Пушков раскритиковал карту Украины с территориальными претензиями на Кубань, которая висит в кабинете главы МИД страны Дмитрия Кулебы. Это может стать причиной международного скандала, заявил он. В «сферу интересов» также попал Крым, Таганрог и часть территорий Польши. Известно, что эта карта висела в кабинете Кулебы во время визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев.

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украина крым шенбах
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